বগুড়ায় তারেক রহমানের পক্ষে ভোট চেয়ে সিপারের গণসংযোগ

বগুড়া: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বগুড়া-৬ (সদর) আসনে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ধানের শীষে প্রতীকে ভোট চেয়ে গণংযোগ ও লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) বিকেলে বগুড়া জেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি ও পৌরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডে সাবেক কাউন্সিলর সিপার আল বখতিয়ার এ গণসংযোগ করেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাবেক যুবদল নেতা ফারুকুল ইসলাম ফারুক, মাদুদ রানাসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।
গণসংযোগকালে সিপার আল বখতিয়ার বলেন, ‘বগুড়া শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জন্মভূমি। এই জেলার ছোট থেকে বড় সকলের মাঝেই ধানের শীষের গণজোয়ার উঠেছে। বগুড়া-৬ সদরে বিএপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এবং বগুড়া-৭ আসনে বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া বিপুল ভোটে নির্বাচিত হবেন। বগুড়ার আনাচে-কানাচে ধানের শীষের পক্ষে সাধারণ মানুষের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে।
তিনি আরও বলেন, বিগত দিনে তারেক রহমানের নেতৃত্বে বগুড়ায় যে উন্নয়ন হয়েছে তা আর কেউ করেনি। এবার বগুড়ার কৃতি সন্তান তারেক রহমান বগুড়া সদর আসন থেকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন।