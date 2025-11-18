মঙ্গলবার, ১৮ নভেম্বর ২০২৫, ০১:০৪ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Ranveer Singh Wreaks Havoc In Dhurandhar, Here’s Why This Can Be His BIG Comeback I EXPLAINED IND vs SA: Indian batters lost the game of patience, unlike Temba Bavuma | Cricket News Leonardo DiCaprio, Ariana Grande, Jennifer Lawrence & More Shine At Governors Awards 2025 I N18G শেখ হাসিনা-কামালকে হস্তান্তরের আহ্বান এনসিপি সমর্থিত সংগঠনের Baroda teen Ashutosh Mahida fast-tracks from selling veggies to playing for U-19 India A | Cricket News Dhanush’s Manager Accused Of Casting Couch By Actor Manya Anand; Latter Makes Shocking Claims | Tamil Cinema News ‘They’ve got to do something’: Tennis stars Carlos Alcaraz, Jannik Sinner make Davis Cup plea | Tennis News ‘Am I Harmanpreet?’: Bangladesh captain Nigar Sultana denies assault claims, hits back with sharp dig at India skipper | Cricket News Salman Khan Greets Paparazzi, Attends Parents’ Wedding Anniversary In High Security | Watch | Bollywood News বগুড়ায় তারেক রহমানের পক্ষে ভোট চেয়ে সিপারের গণসংযোগ
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

বগুড়ায় তারেক রহমানের পক্ষে ভোট চেয়ে সিপারের গণসংযোগ

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ১৮ নভেম্বর, ২০২৫
  • ১৪ সময় দেখুন
বগুড়ায় তারেক রহমানের পক্ষে ভোট চেয়ে সিপারের গণসংযোগ


বগুড়া: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বগুড়া-৬ (সদর) আসনে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ধানের শীষে প্রতীকে ভোট চেয়ে গণংযোগ ও লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।

সোমবার (১৭ নভেম্বর) বিকেলে বগুড়া জেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি ও পৌরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডে সাবেক কাউন্সিলর সিপার আল বখতিয়ার এ গণসংযোগ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাবেক যুবদল নেতা ফারুকুল ইসলাম ফারুক, মাদুদ রানাসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

গণসংযোগকালে সিপার আল বখতিয়ার বলেন, ‘বগুড়া শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জন্মভূমি। এই জেলার ছোট থেকে বড় সকলের মাঝেই ধানের শীষের গণজোয়ার উঠেছে। বগুড়া-৬ সদরে বিএপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এবং বগুড়া-৭ আসনে বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া বিপুল ভোটে নির্বাচিত হবেন। বগুড়ার আনাচে-কানাচে ধানের শীষের পক্ষে সাধারণ মানুষের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, বিগত দিনে তারেক রহমানের নেতৃত্বে বগুড়ায় যে উন্নয়ন হয়েছে তা আর কেউ করেনি। এবার বগুড়ার কৃতি সন্তান তারেক রহমান বগুড়া সদর আসন থেকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Ranveer Singh Wreaks Havoc In Dhurandhar, Here’s Why This Can Be His BIG Comeback I EXPLAINED

Ranveer Singh Wreaks Havoc In Dhurandhar, Here’s Why This Can Be His BIG Comeback I EXPLAINED

Leonardo DiCaprio, Ariana Grande, Jennifer Lawrence & More Shine At Governors Awards 2025 I N18G

Leonardo DiCaprio, Ariana Grande, Jennifer Lawrence & More Shine At Governors Awards 2025 I N18G

শেখ হাসিনা-কামালকে হস্তান্তরের আহ্বান এনসিপি সমর্থিত সংগঠনের

শেখ হাসিনা-কামালকে হস্তান্তরের আহ্বান এনসিপি সমর্থিত সংগঠনের

Dhanush’s Manager Accused Of Casting Couch By Actor Manya Anand; Latter Makes Shocking Claims | Tamil Cinema News

Dhanush’s Manager Accused Of Casting Couch By Actor Manya Anand; Latter Makes Shocking Claims | Tamil Cinema News

Salman Khan Greets Paparazzi, Attends Parents’ Wedding Anniversary In High Security | Watch | Bollywood News

Salman Khan Greets Paparazzi, Attends Parents’ Wedding Anniversary In High Security | Watch | Bollywood News

Zubeen Garg Birthday Tribute Top 5 Reasons He Became a Legend

Zubeen Garg Birthday Tribute Top 5 Reasons He Became a Legend

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST