বগুড়ায় ভাঙা রাস্তা সংস্কার করল জামায়াত

বগুড়া: বগুড়া পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ডের শেরেবাংলা নগর এলাকায় বর্ষায় ভেঙে যাওয়া রাস্তা সংস্কার করেছে জামায়াত।
শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) সকালে সংস্কার কাজের উদ্বোধন করেন বগুড়া শহর বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী’র আমীর অধ্যক্ষ মাওলানা আবিদুর রহমান সোহেল।
এসময় উপস্থিত ছিলেন ৪নং ওয়ার্ডের আমীর মাওলানা আবদুল কুদ্দুস, নায়েবে আমীর ডা. মুস্তাফিজুর রহমান, সেক্রেটারি মাওলানা মমিনুল ইসলাম, ১৬নং ওয়ার্ডের নায়েবে আমীর আলাউল হক, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ৪নং ওয়ার্ডের সভাপতি রুবেল হোসেন, মিজানুর রহমান মুরাদ, ইবাদুর রহমান, মাওলানা আবু তাহের, মাহবুবুর রহমান, যুবনেতা তোফায়েল আহমেদ, মাওলানা আবদুস সামাদ প্রমুখ।