শুক্রবার, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৯:৩৫ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Did Rashmika Mandanna And Vijay Deverakonda Get Secretly Married? Here’s The Truth Behind Viral Pics | Telugu Cinema News IND vs SA: Umpire down! Sanju Samson’s rocket shot hits official – Watch | Cricket News ঠাকুরগাঁওয়ে অসহায় ও দু:স্থদের মাঝে লেপ বিতরণ Bigg Boss Telugu 9: Kalyan Padala Suffers Serious Head Injury Ahead Of Grand Finale | Regional Cinema News হাদিকে ‘জংলি’ আখ্যা দেওয়া ইবি শিক্ষকের স্থায়ী বহিষ্কারের দাবি ED seizes assets worth around Rs 8 crore; Yuvraj Singh, Robin Uthappa among those involved | Cricket News বগুড়ায় হাদি হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ‘I’ve Waited 30 Years for This Moment’ Reveals Tom Morello At His First Ever India Show | Hollywood News ঢাকায় নতুন মা‌র্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেনকে সিনেটের অনুমোদন ‘Achhi Actress Hai But…’: Shilpa Shinde Reacts To Shubhangi Atre Playing Angoori Bhabhi For Nearly 10 Years | Television News
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

বগুড়ায় হাদি হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ৯ সময় দেখুন
বগুড়ায় হাদি হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল


বগুড়া: ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরীফ ওসমান হাদি হত্যার প্রতিবাদে ও জড়িতদের বিচারের দাবিতে বগুড়ায় বিক্ষোভ মিছিল ও মহাসড়ক অবরোধ করা হয়েছে। শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) বাদ জুম্মা বায়তুল রহমান সেন্ট্রাল মসজিদের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল করা হয়।

মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে শহরের জিরো পয়েন্ট সাতমাথায় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় ছাত্রশক্তি, ছাত্র অধিকার পরিষদ, এনসিপি, জুলাইযোদ্ধা ও ছাত্র-জনতা এ কর্মসূচি পালন করে।

সমাবেশে বক্তব্য দেন মুফতি মাওলানা মনোয়ার হোসেন, ছাত্র অধিকার পরিষদ জেলা শাখার সভাপতি মিজানুর রহমান পলাশ, জুলাই আন্দোলনে শহিদ রায়হানের মা, আহত নাজমুল হাসান নেহালসহ আরও অনেকে।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, ইনসাফ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেমেছিলেন হাদি। সেই হাদিকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। অতিদ্রুত হামলাকারীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এসময় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবি জানান বিক্ষোভকারীরা।

এরপর বেলা সাড়ে ৩টার দিকে এনসিপি বগুড়া জেলা কমিটি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতার্কমীরা শহরে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলটি শহরের ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের বনানী এলাকায় গিয়ে মহাসড়ক ব্লকেড দিয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করে। এসময় নেতৃবৃন্দ বনানী মোড়কে ‘শহিদ হাদি চত্বর’ হিসেবে ঘোষণা করেন। প্রায় আড়াই ঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ করে নেতার্কমীরা স্লোগান দিতে থাকেন। বিক্ষোভ সমাবেশে কেন্দ্রীয় ও বগুড়া এনসিপির নেতৃবৃন্দ বক্তব্য দেন।

এদিকে বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে শহরের মফিজপাগলার মোড় থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করে ইসলামী ছাত্র শিবির বগুড়া শহর শাখা। মিছিলটি শহরের সাতমাথায় বীরশ্রেষ্ঠ স্কয়ার এলাকায় এসে শেষ হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কার্যকারি পরিষদের অন্যতম সদস্য ও বগুড়া শহর সভাপতি হাবিবুল্লাহ খন্দকার, অফিস সম্পাদক সজিবুল ইসলাম সজিবসহ বগুড়া শহর শাখার অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

এসময় বক্তারা ভারতীয় আধিপত্যবাদ মোকাবিলায় মহান বিপ্লবী নেতা শহিদ শরিফ ওসমান হাদীর হত্যায় জড়িতদের ফাঁসির দাবি জানান। এছাড়া এদিন বগুড়া শহরের বিভিন্ন মসজিদে বাদ জুম্মা ওসমান হাদির জন্য বিশেষ দোয়া করা হয়।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Did Rashmika Mandanna And Vijay Deverakonda Get Secretly Married? Here’s The Truth Behind Viral Pics | Telugu Cinema News

Did Rashmika Mandanna And Vijay Deverakonda Get Secretly Married? Here’s The Truth Behind Viral Pics | Telugu Cinema News

ঠাকুরগাঁওয়ে অসহায় ও দু:স্থদের মাঝে লেপ বিতরণ

ঠাকুরগাঁওয়ে অসহায় ও দু:স্থদের মাঝে লেপ বিতরণ

Bigg Boss Telugu 9: Kalyan Padala Suffers Serious Head Injury Ahead Of Grand Finale | Regional Cinema News

Bigg Boss Telugu 9: Kalyan Padala Suffers Serious Head Injury Ahead Of Grand Finale | Regional Cinema News

‘I’ve Waited 30 Years for This Moment’ Reveals Tom Morello At His First Ever India Show | Hollywood News

‘I’ve Waited 30 Years for This Moment’ Reveals Tom Morello At His First Ever India Show | Hollywood News

ঢাকায় নতুন মা‌র্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেনকে সিনেটের অনুমোদন

ঢাকায় নতুন মা‌র্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেনকে সিনেটের অনুমোদন

‘Achhi Actress Hai But…’: Shilpa Shinde Reacts To Shubhangi Atre Playing Angoori Bhabhi For Nearly 10 Years | Television News

‘Achhi Actress Hai But…’: Shilpa Shinde Reacts To Shubhangi Atre Playing Angoori Bhabhi For Nearly 10 Years | Television News

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST