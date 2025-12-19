বগুড়ায় হাদি হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল

বগুড়া: ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরীফ ওসমান হাদি হত্যার প্রতিবাদে ও জড়িতদের বিচারের দাবিতে বগুড়ায় বিক্ষোভ মিছিল ও মহাসড়ক অবরোধ করা হয়েছে। শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) বাদ জুম্মা বায়তুল রহমান সেন্ট্রাল মসজিদের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল করা হয়।
মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে শহরের জিরো পয়েন্ট সাতমাথায় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় ছাত্রশক্তি, ছাত্র অধিকার পরিষদ, এনসিপি, জুলাইযোদ্ধা ও ছাত্র-জনতা এ কর্মসূচি পালন করে।
সমাবেশে বক্তব্য দেন মুফতি মাওলানা মনোয়ার হোসেন, ছাত্র অধিকার পরিষদ জেলা শাখার সভাপতি মিজানুর রহমান পলাশ, জুলাই আন্দোলনে শহিদ রায়হানের মা, আহত নাজমুল হাসান নেহালসহ আরও অনেকে।
সমাবেশে বক্তারা বলেন, ইনসাফ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেমেছিলেন হাদি। সেই হাদিকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। অতিদ্রুত হামলাকারীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এসময় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবি জানান বিক্ষোভকারীরা।
এরপর বেলা সাড়ে ৩টার দিকে এনসিপি বগুড়া জেলা কমিটি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতার্কমীরা শহরে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলটি শহরের ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের বনানী এলাকায় গিয়ে মহাসড়ক ব্লকেড দিয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করে। এসময় নেতৃবৃন্দ বনানী মোড়কে ‘শহিদ হাদি চত্বর’ হিসেবে ঘোষণা করেন। প্রায় আড়াই ঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ করে নেতার্কমীরা স্লোগান দিতে থাকেন। বিক্ষোভ সমাবেশে কেন্দ্রীয় ও বগুড়া এনসিপির নেতৃবৃন্দ বক্তব্য দেন।
এদিকে বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে শহরের মফিজপাগলার মোড় থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করে ইসলামী ছাত্র শিবির বগুড়া শহর শাখা। মিছিলটি শহরের সাতমাথায় বীরশ্রেষ্ঠ স্কয়ার এলাকায় এসে শেষ হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কার্যকারি পরিষদের অন্যতম সদস্য ও বগুড়া শহর সভাপতি হাবিবুল্লাহ খন্দকার, অফিস সম্পাদক সজিবুল ইসলাম সজিবসহ বগুড়া শহর শাখার অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।
এসময় বক্তারা ভারতীয় আধিপত্যবাদ মোকাবিলায় মহান বিপ্লবী নেতা শহিদ শরিফ ওসমান হাদীর হত্যায় জড়িতদের ফাঁসির দাবি জানান। এছাড়া এদিন বগুড়া শহরের বিভিন্ন মসজিদে বাদ জুম্মা ওসমান হাদির জন্য বিশেষ দোয়া করা হয়।