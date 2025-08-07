Advertise here
বৃহস্পতিবার , ৭ আগস্ট ২০২৫
  বাংলাদেশ

বন্যা কবলিতদের ত্রাণ সহায়তায় রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদকে রোটারেক্ট ক্লাবের তালিকা প্রদান

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ৭, ২০২৫ ১১:৩৮ অপরাহ্ণ
বন্যা কবলিতদের ত্রাণ সহায়তায় রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদকে রোটারেক্ট ক্লাবের তালিকা প্রদান

আহমদ বিলাল খান

রাঙ্গামাটি শহরের বন্যা কবলিত এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়াতে মানবি মানবিক উদ্যোগ নিয়েছে রোটারেক্ট ক্লাব অব রাঙ্গামাটি।

বৃহস্পতিবার (০৭ আগষ্ট) ত্রাণ সহায়তা প্রদানের
লক্ষ্যে ক্লাবের সদস্যরা সরেজমিনে গিয়ে বন্যা দুর্গত পরিবারের তালিকা সংগ্রহ করেন।

পরবর্তীতে এই তালিকাটি আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সম্মানিত সদস্য এবং সদর উপজেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত জনাব
হাবিব আজমের হাতে। জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে দ্রুত ত্রাণ বিতরণের আশ্বাস দেওয়া হয়।

রোটারেক্ট ক্লাবের এই সামাজিক কার্যক্রমকে স্বাগত জানিয়ে সংশ্লিষ্ট মহল মনে করছে, সরকারি এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর সমন্বিত প্রচেষ্টায় দুর্যোগ মোকাবিলা আরও কার্যকর হবে।

