রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

বর্তমান সংকটের জন্য দায়ী অন্তর্বর্তী সরকার: মির্জা ফখরুল

  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ৩১ অক্টোবর, ২০২৫
বর্তমান সংকটের জন্য দায়ী অন্তর্বর্তী সরকার: মির্জা ফখরুল


ঢাকা: বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের জন্য দায়ী অন্তর্বর্তী সরকার ও ঐকমত্য কমিশন। তিনি অভিযোগ করেন, সরকার নিজেই এমন এক প্রক্রিয়া তৈরি করেছে যা এখন সংকটে পরিণত হয়েছে।

শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-আ স ম রব) আয়োজিত আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

মির্জা ফখরুল বলেন, ‘সরকার যে কমিশন বা কমিটি গঠন করেছে, সেখানে গত আট-নয় মাস ধরে নানা সংস্কার ও ঐকমত্যের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে ঐকমত্য কমিশনের কয়েকটি বিষয়ে আমরা একমত হতে পারিনি।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা নির্বাচনে অংশ নেব এবং আমাদের ইশতেহারে এসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করব। জনগণ যদি আমাদের ভোট দিয়ে সরকার গঠনের সুযোগ দেয়, তবে আমরা সংসদে পাস করিয়ে দেশের পরিবর্তন ঘটাব।’

জুলাই সনদ প্রসঙ্গে বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘স্বাক্ষরিত জুলাই সনদ ও এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে বড় পার্থক্য রয়েছে। জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। তাই বর্তমান সংকটের দায় সরকারকেই নিতে হবে।’

তিনি অভিযোগ করেন, জাতীয় নির্বাচন বানচাল করার জন্য একটি মহল সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। নির্বাচনের আগে গণভোট আয়োজনের কোনো সুযোগ নেই বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

‘মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তি জনগণকে বিভ্রান্ত করছে,’ উল্লেখ করে তিনি বলেন, “আমরা তাদের আহ্বান জানাই— নির্বাচনের বিরোধিতা না করে জনগণের রায়কে সম্মান জানাতে।”

বিএনপি সংস্কারের দল উল্লেখ করে বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘সংস্কার চায় বিএনপি, যে সংস্কারে সবাই একমত। ক্ষমতায় গেলে সেগুলো বাস্তবায়ন করবো।’

নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘ফেব্রুয়ারিতে যে নির্বাচনের ঘোষণা দেয়া হয়েছে তা চায় বিএনপি। সেই নির্বাচন বানচালে একটি মহল উঠেপড়ে লেগেছে।’

তিনি বলেন, ‘জনগণকে অনেক বিভ্রান্ত করেছেন, বাংলাদেশ হওয়ার বিপক্ষে ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় বিরোধিতা করেছেন। এখন জনগণ যা চায় তার বিরোধিতা করবেন না দয়া করে।’





