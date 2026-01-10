বহুমাতৃক গবেষণা বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য: গোবিপ্রবি উপাচার্য

গোবিপ্রবি: গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. হোসেন উদ্দিন শেখর বলেছেন, বহুমাতৃক গবেষণা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বিজ্ঞানীদের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার সুযোগ সৃষ্টি করে। এটি সৃজনশীলতা, সমালোচনাত্মক দৃষ্টি, নতুন চিন্তা কাঠামো তৈরি করে এবং অভিযোজন ক্ষমতার পাশাপাশি সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বৃদ্ধি করে। যা দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈজ্ঞানিক জগতে অত্যন্ত জরুরি।
শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) সকাল ১০টায় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন অ্যাকাডেমিতে (বার্ড) প্রথমবারের মতো দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলন ‘ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন মাল্টিডিসিপ্লিনারি রিসার্চ ইন সায়েন্সেস-২০২৬’ আয়োজন করেছে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়। এতে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন অধ্যাপক ড. হোসেন উদ্দিন শেখর।
অধ্যাপক ড. হোসেন উদ্দিন শেখর বলেন, ‘আধুনিক বিশ্বে বৈজ্ঞানিক সমস্যাগুলো বিচ্ছিন্ন নয়। জলবায়ু পরিবর্তন, মহামারি, টেকসই জ্বালানি ও জনস্বাস্থ্যের মতো চ্যালেঞ্জগুলো স্বভাবগতভাবেই জটিল। ফলে নির্দিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান দিয়ে এসব সমস্যাকে পুরোপুরি বোঝা বা সমাধান করা সম্ভব নয়। এখানেই বহুবিষয়ক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কাজেই আমাদের গবেষণার পরিসর বড়ো করতে হবে।’
সম্মেলনে প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. হায়দার আলী। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিরোজপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শহীদুল ইসলাম, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইসমাইল, চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. পেয়ার আহম্মেদ প্রমুখ।
সম্মেলনে জমা পড়া দেশ-বিদেশের ২৭০টি গবেষণা প্রবন্ধের মধ্যে ১৪৮টি মৌখিক প্রেজেন্টেশন ও ১০৩টি পোস্টার প্রেজেন্টেশনের জন্য নির্বাচিত হয়। প্রথম দিনে ১৩টি মূল প্রবন্ধ (কি-নোট পেপার) উপস্থাপিত হয় এবং ৫টি প্লেনারি টক অনুষ্ঠিত হবে। এসব সেশনে দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা বিজ্ঞানী, গবেষক ও শিক্ষাবিদরা অংশগ্রহণ করছেন।