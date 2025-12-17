বাংলাদেশি রাজনীতিকদের বক্তব্যে ভারতের প্রতিবাদ

ঢাকা: সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশি রাজনীতিকদের কর্তৃক ভারতবিরোধী বক্তব্য ও হুমকির প্রতিবাদ জানিয়েছে সে দেশের সরকার।
বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) দুপুরে দিল্লি-তে নিযুক্ত বাংলাদেশি হাইকমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লা-কে তলব করে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানিয়েছে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
এর আগে গত সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা-কে তলব করেছিল বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এর দু’দিনের মাথায় দিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে তলব করা হলো।
ধারণা করা হচ্ছে, সম্প্রতি জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) নেতা হাসনাত আবদুল্লাহ-এর একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে এ প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।
সম্প্রতি ঢাকায় একটি সমাবেশে বক্তব্য রাখাকালে হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ‘যারা আমার দেশের সার্বভৌমত্ব, ভোটাধিকার, মানবাধিকার, এদেশের সন্তানদের বিশ্বাস করে না তাদের আশ্রয়, ট্রেনিং দিয়ে সন্ত্রাসী কার্যক্রম করতে উস্কে দিচ্ছেন, আমরাও বলে দিচ্ছি আপনাদের থেকে যারা স্বাধীনতা চায়- তাদেরও আশ্রয় দিয়ে, সেই সেভেন সিস্টার্সকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেব।’
তিনি আরও বলেন, ‘যারা এখনও দিল্লির তাঁবেদারি করছে, তাদের বলছি- আপনাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে আমরা তৃতীয় স্বাধীনতা অর্জন করব।’
এর আগে চলতি সপ্তাহের শুরুতে বিক্ষোভের সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কুশপুত্তলিকা পোড়ানো হয়ছিল। যা দু’দেশের সম্পর্কের ওপর নতুন চাপ সৃষ্টি করছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।