বাংলাদেশের জয়ে মির্জা ফখরুলের শুভেচ্ছা বার্তা

ঢাকা: ২২ বছর পর ভারতের বিপক্ষে স্মরণীয় জয়ের স্বাদ পেল বাংলাদেশ ফুটবল দল। এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মোর্শালিনের করা ১১ মিনিটের গোল ধরে রেখে ১–০ ব্যবধানে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে লাল–সবুজের দল।
২০২৩ সালের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালের পর ভারতের বিপক্ষে এটিই বাংলাদেশের আরেকটি উল্লেখযোগ্য জয়। ম্যাচের শুরুতেই আক্রমণাত্মক খেলায় ভারতের ডিফেন্স চাপে পড়ে যায়। মুহূর্তেই পাওয়া সুযোগ কাজে লাগিয়ে মোর্শালিনের নিখুঁত শটে এগিয়ে যায় বাংলাদেশ। পরে রক্ষণভাগের দৃঢ়তা ও গোলরক্ষকের দক্ষতায় বাকি সময়টায় ভারতের আক্রমণ সামলে নিয়ে ম্যাচটি জিততে সক্ষম হয় জামাল ভূঁইয়ার দল।
এই প্রত্যাশিত জয়ে বাংলাদেশ ফুটবল টিম, কোচ ও কর্মকর্তাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান।
তিনি জানান, মির্জা ফখরুল বলেছেন— ‘২২ বছর পর ভারতের বিপক্ষে এ জয় বাংলাদেশের ফুটবলে নতুন আত্মবিশ্বাস যোগ করবে। দলের খেলোয়াড়, কোচিং স্টাফ ও কর্মকর্তাদের প্রতি রইল আন্তরিক অভিনন্দন।’