বাংলাদেশে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন দেখতে চাই: জার্মান রাষ্ট্রদূত

ঢাকা: আগামী ২০২৬ সালে সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক নির্বাচন হবে বাংলাদেশে এমন প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন জার্মান রাষ্ট্রদূত ড. রুডিগার লোটজ।
তিনি বলেন, বাংলাদেশে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন দেখতে চায় জার্মানি।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) জাতীয় প্রেস ক্লাবে ‘ডিপ্লোম্যাটিক করেসপন্ডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ’ (ডিক্যাব) আয়োজিত ‘ডিক্যাব টক’-এ এসব কথা বলেন তিনি।
জার্মান রাষ্ট্রদূত বলেন, আমরা চাই নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক হবে। সেইসঙ্গে ভোটার উপস্থিতিও বেশি হবে। নারী-পুরুষ উভয়ে ভোট দেবে। অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য ভোটার উপস্থিতি জরুরি। এতে জনগণের মতামত প্রকাশ পায়। একই সঙ্গে সঙ্গে শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী প্রচারণা দেখতে চাই, রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী সহিংসতা থেকে বিরত থাকবে। ভোটের ক্যাম্পেইনের সময় যেন রাজনৈতিক সহিংসতা কম হয়, এটা আমাদের প্রত্যাশা।
‘ভোট কত শতাংশ পড়লে তা গ্রহণযোগ্য’- সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এটি একেক দেশে একেক একেক রকম। কোন দেশে ৫০ শতাংশ আবার কোন দেশে ৬০ শতাংশ মানুষ ভোট দিলে তা গ্রহণযোগ্য বলে ধরে নেয়া হয়। বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, ৬০ শতাংশ ভোট পড়বে, এটা আমরাও প্রত্যাশা করি।
