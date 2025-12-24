বাংলাদেশে নজর দিলে ভারতের বিরুদ্ধে মিসাইলের হুঁশিয়ারি পাকিস্তানের

বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব নিয়ে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হলে ভারতকে সামরিক জবাব দেওয়া হবে- এমন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন দলের এক শীর্ষ যুবনেতা। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে’র বরাতে এ তথ্য জানা গেছে।
পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের দল পাকিস্তান মুসলিম লীগ (পিএমএল)-এর যুব শাখার প্রধান কামরান সাঈদ উসমানি এক ভিডিও বার্তায় এ মন্তব্য করেন।
ভিডিও বার্তায় উসমানি বলেন, ‘ভারত যদি বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসনের ওপর আঘাত হানে, যদি কেউ বাংলাদেশের দিকে কুদৃষ্টি দেয়, তবে মনে রাখতে হবে পাকিস্তানের জনগণ, সশস্ত্র বাহিনী এবং মিসাইল খুব দূরে নয়।’
তিনি দাবি করেন, ভারতের আঞ্চলিক পরিকল্পনা সম্পর্কে মুসলিম যুবসমাজ এখন সজাগ। এসব ষড়যন্ত্র নানা রূপে প্রকাশ পাচ্ছে- কখনো বাংলাদেশের পানির অধিকার বন্ধ করে দেওয়া, কখনো উসকানি দিয়ে মুসলমানকে মুসলমানের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো।
এছাড়া তিনি বলেন, বাংলাদেশে ভারতের তথাকথিত ‘অখণ্ড ভারত’ মতাদর্শ চাপিয়ে দেওয়ার যেকোনো চেষ্টার বিরুদ্ধে পাকিস্তান প্রতিরোধ গড়ে তুলবে।
উসমানি বলেন, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানো, বাণিজ্য ও ব্যবসার সম্ভাবনা অন্বেষণ এবং যুব ও সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচি জোরদার করা প্রয়োজন, যাতে জনগণের মধ্যে সম্পর্ক আরও গভীর হয়।
অন্যদিকে, সদ্য গঠিত ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি (এনসিপি)-এর নেতা হাসনাত আবদুল্লাহ গত সপ্তাহে ঢাকায় এক সমাবেশে ভারতের উদ্দেশে বলেন, ‘বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, সম্ভাবনা, ভোটাধিকার ও মানবাধিকারকে সম্মান করে না এমন কাউকে ভারত যদি তাদের আশ্রয় দেয়, তবে বাংলাদেশ জবাব দেবে।’
এ প্রসঙ্গে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানায়, ‘বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা নিয়ে উগ্রবাদী গোষ্ঠী যে মিথ্যা বয়ান তৈরি করার চেষ্টা করছে, ভারত তা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করে।’