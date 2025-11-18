বুধবার, ১৯ নভেম্বর ২০২৫, ০৭:১৪ পূর্বাহ্ন
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

বাংলাদেশ দলকে জামায়াতের অভিনন্দন

  • আপডেট সময়: বুধবার, ১৯ নভেম্বর, ২০২৫
বাংলাদেশ দলকে জামায়াতের অভিনন্দন


ঢাকা: এশিয়ান ফুটবল কাপ বাছাইয়ের তৃতীয় রাউন্ডের খেলায় শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতকে ১-০ গোলে পরাজিত করায় বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল সাবেক এমপি মিয়া গোলাম পরওয়ার।

মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) রাতে এক বিবৃতিতে তিনি দলের পক্ষে এ অভিনন্দন জানান।

মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের তৃতীয় রাউন্ডের ফিরতি ম্যাচে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতকে ১-০ গোলে পরাজিত করে যে ঐতিহাসিক জয় অর্জন করেছে, তাতে আমি বাংলাদেশ দলের সকল খেলোয়াড়, কোচিং স্টাফ, টিম ম্যানেজমেন্ট এবং বাংলাদেশের ফুটবলপ্রেমী জনগণকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।’

তিনি আরও বলেন, ‘দীর্ঘ ২২ বছর পর ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশের এই বিজয় জাতির জন্য এক গর্বের মুহূর্ত। ২০০৩ সালের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে জয়ের পর ফের ভারতকে হারিয়ে লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা প্রমাণ করল যে- তারা যোগ্যতা, দক্ষতা এবং আত্মবিশ্বাস দিয়ে যেকোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সক্ষম।’

জাতীয় ফুটবল দলের আজকের সাফল্য বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে এবং ফুটবলের প্রতি তরুণ প্রজন্মের আগ্রহ আরও বাড়িয়ে তুলবে বলে বিশ্বাস করেন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল।

তিনি বলেন, ‘আমি বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের সর্বোচ্চ সাফল্য, ধারাবাহিক উন্নতি ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আরও গৌরবময় অর্জনের জন্য দোয়া ও শুভকামনা জানাই। বাংলাদেশ ফুটবল দলের জয়ের ধারা অব্যাহত থাকুক-এই কামনাই করছি।’





