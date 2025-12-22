সোমবার, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৭:৩২ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Is Dhurandhar’s Danish Pandor Dating Aahana Kumra? Her Post On ‘Danny Boy’ Sparks Buzz | Bollywood News দিপু দাসকে পুড়িয়ে হত্যা: ১২ আসামি তিন দিনের রিমান্ডে – Corporate Sangbad একমি ল্যাবরেটরিজের ৩৫ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন – Corporate Sangbad Singer Chinmayi Sripada Defends Samantha Ruth Prabhu’s Team After Mob Incident | Telugu Cinema News After securing a spot in India’s T20 World Cup squad, Ishan Kishan named captain of Jharkhand for upcoming Vijay Hazare Trophy | Cricket News হাদি হত্যাকারীদের নামে ঘৃণা স্তম্ভ উদ্বোধন করেছেন রাশেদ প্রধান বাংলাদেশ-ভারত উত্তেজনা কমানোর উপায় খোঁজার আহ্বান রাশিয়ার Watch: Eisha Singh And Isha Malviya All Smiles As They Arrive At Laughter Chefs S3 | Television News সূচকের উত্থানে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad ‘England have had a cockiness about them’: Michael Vaughan rips into Ben Stokes and team after Ashes loss | Cricket News
প্রচ্ছদ
বহি বিশ্ব, সর্বশেষ সংবাদ

বাংলাদেশ-ভারত উত্তেজনা কমানোর উপায় খোঁজার আহ্বান রাশিয়ার

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: সোমবার, ২২ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ৪ সময় দেখুন
বাংলাদেশ-ভারত উত্তেজনা কমানোর উপায় খোঁজার আহ্বান রাশিয়ার


ঢাকা: আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের রাজনৈতিক উত্তেজনা কমিয়ে একটি শান্তিপূর্ণ ও অনুকূল পরিবেশ তৈরির আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকায় রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার গ্রিগরিয়েভিচ খোজিন।

একই সঙ্গে প্রতিবেশী দেশ ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের চলমান উত্তেজনা দ্রুত প্রশমনের উপায় খোঁজারও আহ্বান জানান তিনি।

সোমবার (২২ ডিসেম্বর) ঢাকায় রাশিয়া দূতাবাসে এক অনুষ্ঠানে তিনি এ আহ্বান জানান।

রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশ ভারতের সঙ্গে উত্তেজনা কমানোও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি যত দ্রুত সম্ভব করা উচিত।

তিনি বলেন, রাশিয়া বাংলাদেশ ও ভারতের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে হস্তক্ষেপ করতে চায় না। তবে রাশিয়া মনে করে, দুই দেশের সম্পর্ক বর্তমানে যে স্তরে রয়েছে সেখান থেকে উত্তেজনা যেন আর বাড়তে না পারে, সেজন্য একটি উপায় খুঁজে বের করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

এ প্রসঙ্গে আলেকজান্ডার গ্রিগরিয়েভিচ খোজিন আরও বলেন, (বাংলাদেশ-ভারত) দুই দেশের সম্পর্কের ভিত্তি হওয়া উচিত পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থার ওপর।

তিনি নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত তারিখকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, আশা করছি নির্বাচন ঘোষিত নির্ধারিত সময়ে (১২ ফেব্রুয়ারি) অনুষ্ঠিত হবে।

নির্বাচনে পর্যবেক্ষক পাঠানোর বিষয়ে রাষ্ট্রদূত জানান, তারা নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন এবং কমিশনের আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণের অপেক্ষায় রয়েছেন।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Is Dhurandhar’s Danish Pandor Dating Aahana Kumra? Her Post On ‘Danny Boy’ Sparks Buzz | Bollywood News

Is Dhurandhar’s Danish Pandor Dating Aahana Kumra? Her Post On ‘Danny Boy’ Sparks Buzz | Bollywood News

দিপু দাসকে পুড়িয়ে হত্যা: ১২ আসামি তিন দিনের রিমান্ডে – Corporate Sangbad

দিপু দাসকে পুড়িয়ে হত্যা: ১২ আসামি তিন দিনের রিমান্ডে – Corporate Sangbad

একমি ল্যাবরেটরিজের ৩৫ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন – Corporate Sangbad

একমি ল্যাবরেটরিজের ৩৫ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন – Corporate Sangbad

Singer Chinmayi Sripada Defends Samantha Ruth Prabhu’s Team After Mob Incident | Telugu Cinema News

Singer Chinmayi Sripada Defends Samantha Ruth Prabhu’s Team After Mob Incident | Telugu Cinema News

হাদি হত্যাকারীদের নামে ঘৃণা স্তম্ভ উদ্বোধন করেছেন রাশেদ প্রধান

হাদি হত্যাকারীদের নামে ঘৃণা স্তম্ভ উদ্বোধন করেছেন রাশেদ প্রধান

Watch: Eisha Singh And Isha Malviya All Smiles As They Arrive At Laughter Chefs S3 | Television News

Watch: Eisha Singh And Isha Malviya All Smiles As They Arrive At Laughter Chefs S3 | Television News

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST