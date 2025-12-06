বাংলার মাটিতে নতুন কোনো ফ্যাসিবাদের জায়গা হবে না: মামুনুল হক

সিলেট: খেলাফতে মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক বলেছেন, জুলাই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদী শক্তি বিতাড়িত হওয়ার পরও বিদেশি আধিপত্যবাদী শক্তি আবারও নতুন ফ্যাসিবাদ চাপিয়ে দিতে চাইছে। বাংলার মাটিতে নতুন কোনো ফ্যাসিবাদকে জায়গা দেওয়া হবে না।
শনিবার (৬ ডিসেম্বর) দুপুরে সিলেটের আলিয়া মাদরাসা মাঠে ইসলামী ও সমমনা আট দলের বিভাগীয় সমাবেশে বক্তব্য দেওয়ার সময় তিনি এসব কথা বলেন।
মামুনুল হক বলেন, বাংলাদেশ ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নেতাকর্মীরা দীর্ঘদিন ধরে নিপীড়ন-নির্যাতন ও কারাবরণের শিকার হয়েছেন উল্লেখ করে এই দেশের ইসলামী আন্দোলনের নেতারা রক্ত দিয়েছেন, ফাঁসির কাষ্ঠে উঠেছেন, কিন্তু অন্যায়ের সামনে মাথা নত করেননি।
তিনি আরও বলেন, আগামী নির্বাচন শুধু প্রতীক নির্বাচন নয়, এটি ‘জুলাই সনদ’ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এক ধরনের গণভোটও। তাই আট দলের নেতাকর্মীদের ঘরে ঘরে গিয়ে জনগণকে দলীয় প্রতীকের পাশাপাশি ‘হ্যাঁ’ ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।
তার ভাষায়, জুলাই সনদকে কেন্দ্র করে দেশ এখন দুই শিবিরে বিভক্ত। একটি পক্ষ যে কোনোভাবে সনদ ও রাষ্ট্রীয় সংস্কারের কাজ ব্যাহত করতে চায়। তারা ধরে নিয়েছে-বিগত সময়ে যেভাবে একদলীয় শাসন চলেছে, ভবিষ্যতেও তাই হবে। বাংলার মানুষ এবার তাদের প্রত্যাখ্যান করবে।