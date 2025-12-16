বাতিল হয়েছে মোদির সঙ্গে মেসির সাক্ষাৎ

আর্জেন্টাইন ফুটবল মহাতারকা লিওনেল মেসি এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মধ্যে নির্ধারিত সাক্ষাৎ সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) বাতিল হয়েছে। তাদের সাক্ষাৎ হওয়ার কথা ছিল ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে।
ইন্ডিয়া ট্যুরে মেসির অংশগ্রহণের সময় প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গেও দেখা করার কথা ছিল। ২১ মিনিটের প্রোটোকলও প্রস্তুত করা হয়েছিল, তবে শেষ মুহূর্তে এটি বাতিল করা হয়।
বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি চার দিনের বিদেশ সফরে যাচ্ছেন। তার সফরের মধ্যে রয়েছে জর্ডান, ইথিওপিয়া ও ওমান। ভারত ছাড়ার আগে তিনি জানান, এই তিন দেশে ভারতের দীর্ঘকালীন সম্পর্ক এবং বিস্তৃত দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগ রয়েছে।
মেসির তিন দিনের ভারত সফরের প্রথম গন্তব্য ছিল কলকাতা। সল্টলেক স্টেডিয়ামে তার আগমনে কিছু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলেও পরবর্তী দুই শহর হায়দরাবাদ ও মুম্বাইতে সফর নির্বিঘ্নভাবে সম্পন্ন হয়। সফরের সমাপ্তি হবে নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।