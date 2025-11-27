শুক্রবার, ২৮ নভেম্বর ২০২৫, ০৬:৫৫ পূর্বাহ্ন
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

বান্দরবানে নির্যাতিত ৭৫০ বিএনপি নেতাকর্মীকে সম্মাননা

  শুক্রবার, ২৮ নভেম্বর, ২০২৫
বান্দরবানে নির্যাতিত ৭৫০ বিএনপি নেতাকর্মীকে সম্মাননা


বান্দরবান: দীর্ঘ ১৭ বছর স্বৈরাচার আওয়ামী সরকারের আমলে মামলা, হামলা, জেল ও নির্যাতনের শিকার ৭৫০ নেতাকর্মী ও সমর্থকদের বান্দরবান-৩০০ নম্বর সংসদীয় আসনের বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী রাজপুত্র সাচিং প্রু জেরীর পক্ষ থেকে সম্মাননা দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) দুপুর ১২টা শহরের হোটেল হিলভিউ কনভেনশন হলে এ সম্মাননা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে মামলা, হামলা, জেল ও নির্যাতনের শিকার নেতাকর্মী, সমর্থককে সম্মাননা ক্রেস্ট দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন ৩০০ নম্বর (বান্দরবান) সংসদীয় আসনের বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী রাজপুত্র সাচিং প্রু জেরী।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ন আহবায়ক অধ্যাপক মো. ওসমান গনি, মুজিবুবুর রশিদ, আব্দুল মাবুদ, মশিউর রহমান মিঠুন, জাহাঙ্গীর আলমসহ জেলার শীর্ষস্থানীয় নেতারা, সহযোগী সংগঠনের প্রতিনিধি, এবং বিভিন্ন উপজেলা থেকে আসা নেতাকর্মীরা।

সম্মাননা অনুষ্ঠানে নেতারা অভিযোগ করে বলেন, স্বৈরাচার সরকার বিরোধী মতকে দমনে মামলা, হামলা, গ্রেফতার ও নির্যাতনকে রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে ব্যবহার করেছে।

নির্যাতিত নেতাকর্মীরা বলেন, বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী রাজপুত্র সাচিং প্রু জেরী বিগত ১৭বছরের নির্যাতিত প্রতিটি নেতাকর্মী ও সমর্থকের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং প্রতিটি মামলার খরচ বহন করেছেন। তাই রাজপুত্র সাচিং প্রু জেরীকে ৩০০নং আসন বান্দরবানে বিএনপি ধানের শীষের প্রার্থী ঘোষণা করায় আমরা আনন্দিত এবং দলের ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও কেন্দ্রীয় বিএনপি নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানায়, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

নেতারা বলেন, আমাদের নেতা-কর্মীরা গণতন্ত্রের জন্য লড়েছে। সরকার তাদের ওপর যেসব মিথ্যা মামলা দিয়েছে—তা ছিল ভয় দেখানোর চেষ্টা। আজকের এই সংবর্ধনা তাদের সাহস ও অবদানের স্বীকৃতি।

নেতারা আরও বলেন, মামলা-হামলার পরও বিএনপির নেতা-কর্মীরা পিছিয়ে যায়নি। বরং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে আরও ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন তারা। কারাগার, হামলা—সবই সহ্য করেছি। কিন্তু গণতন্ত্রের জন্য লড়াই থামাইনি। আজকের এই স্বীকৃতি আমাদের নতুন উদ্দীপনা দিচ্ছে।





