বাসদের ৩৭ প্রার্থীর তালিকা ঘোষণা

ঢাকা: আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ৩৭ জন প্রাথমিক প্রার্থীর তালিকা ঘোষণা করেছে সম্প্রতি নিবন্ধন পাওয়া বামপন্থী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ (মার্ক্সবাদী)। তাদের মধ্যে ১১ জন নারী রয়েছেন। প্রার্থীরা কাঁচি প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তালিকা প্রকাশ করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে দলের সমন্বয়ক মাসুদ রানা বলেন, ‘আওয়ামী ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই পরিচালনাকারী ও গণ-অভ্যুত্থানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী দল বাসদ (মার্ক্সবাদী)। অর্থ ও পেশিশক্তির বিপরীতে দাঁড়িয়ে আমরা গণমানুষের অধিকারের পক্ষে রাজনীতি করি। আমরা আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করব এবং গণমানুষের নিজস্ব শক্তি ও গণ-আন্দোলনের শক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে মানুষের কাছে যাব।’ তিনি বলেন, আগামী নির্বাচনে আমাদের দলের প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।পরবর্তীতে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে।
ঘোষিত প্রার্থী তালিকা রয়েছেন- দিনাজপুর-২ আসনে কামরুল আলম, নীলফামারী-১ আসনে রফিকুল ইসলাম, নীলফামারী-৪ আসনে মাইদুল ইসলাম, রংপুর-১ আসনে আহসানুল আরেফিন তিতু, রংপুর-৩ আসনে আনোয়ার হোসেন বাবলু, রংপুর-৪ আসনে প্রগতি বর্মণ তমা, রংপুর-৫ আসনে বাবুল আক্তার, কুড়িগ্রাম-৪ আসনে রাজু আহমেদ, গাইবান্ধা-১ আসনে পরমানন্দ দাস, গাইবান্ধা-২ আসনে আহসানুল হাবিব সাঈদ, গাইবান্ধা-৩ আসনে কাজী আবু রাহেন শফিউল্লাহ, গাইবান্ধা-৫ আসনে রাহেলা খাতুন, জয়পুরহাট-১ আসনে তৌফিকা দেওয়ান লিজা ও বরিশাল-৫ আসনে সাইদুর রহমান।
তালিকায় আরও রয়েছেন- ময়মনসিংহ-১ আসনে আব্দুর রাজ্জাক, ময়মনসিংহ-৩ আসনে আরিফুল হাসান, ময়মনসিংহ-৪ আসনে শেখর রায়, শেরপুর-৩ আসনে মো. মিজানুর রহমান, কিশোরগঞ্জ-১ আসনে আলাল মিয়া, ঢাকা-৫ আসনে শাহিনুর আক্তার সুমি, ঢাকা-৭ আসনে সীমা দত্ত, ঢাকা-৮ আসনে রাফিকুজ্জামান ফরিদ, ঢাকা-১৬ আসনে রাশেদ শাহরিয়ার, গাজীপুর-১ আসনে তসলিমা আক্তার বিউটি, গাজীপুর-২ আসনে মাসুদ রেজা, গাজীপুর-৩ আসনে সোহেল রানা, গাজীপুর-৬ আসনে শফিকুল ইসলাম, নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনে সাদেকুল ইসলাম, মাদারীপুর-২ আসনে দিদারুল ইসলাম, মৌলভীবাজার-২ আসনে সাদিয়া নোশিন তাসনিম, ১১ ফেনী-২ আসনে ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য, নোয়াখালী-৪ আসনে বিটুল তালুকদার, নোয়াখালী-৫ আসনে মুনতাহার প্রীতি, লক্ষীপুর-৪ আসনে শাহরিয়ার মাহমুদ আবির, চট্টগ্রাম-৯ আসনে শফিউদ্দিন কবির আবিদ, চট্টগ্রাম-১০ আসনে আসমা আক্তার এবং চট্টগ্রাম-১১ আসনে দীপা মজুমদার।