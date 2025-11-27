বৃহস্পতিবার, ২৭ নভেম্বর ২০২৫, ০৯:০৯ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Dharmendra’s Prayer Meet: Salman Khan, Aditya Roy Kapur, Aryan Khan, Pooja Hegde, MORE Arrive কালিয়াকৈরে ৩১ দফা প্রচারণায় বর্ণাঢ্য র‌্যালি খালেদা জিয়ার আদলে সাজিয়ে তোয়ামনির অংশগ্রহণে কর্মীদের উচ্ছ্বাস Iconic 90s Film Star Reappears After Years, Fans Stunned By Her Timeless Beauty | Bollywood News ৯ ব্রোকারেজ হাউজকে ডিএসই’র ফিক্স সার্টিফিকেশন প্রদান – Corporate Sangbad Naagin 7: First Look Of Priyanka Chahar Chaudhary, Karan Kundrra And Eisha Singh’s Characters Revealed | Television News WPL auction 2026: Full list of sold and unsold players, base price, top buys, and team details | Cricket News ‘বিএনপিই একমাত্র দল যার দীর্ঘসময় রাষ্ট্র পরিচালনার অভিজ্ঞতা আছে’ জকসু নির্বাচন পেছানোর অভিযোগ প্রত্যাখান করে ছাত্রদলের নিন্দা ‘Dasha Aur Disha Badlne Aa Raha Hoon’: Chunky Panday Teases Rahu Ketu Teaser | Bollywood News ইরাকের অন্যতম বৃহৎ গ্যাসক্ষেত্রে রকেট হামলা
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

‘বিএনপিই একমাত্র দল যার দীর্ঘসময় রাষ্ট্র পরিচালনার অভিজ্ঞতা আছে’

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ২৭ নভেম্বর, ২০২৫
  • ১০ সময় দেখুন
‘বিএনপিই একমাত্র দল যার দীর্ঘসময় রাষ্ট্র পরিচালনার অভিজ্ঞতা আছে’


ঢাকা: বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেছেন, বিএনপিই একমাত্র দল, বহুবার দীর্ঘ সময় রাষ্ট্র পরিচালনার অভিজ্ঞতা আছে। সেই সামর্থ্য এবং অভিজ্ঞতা নিয়ে আমরা জনগণের সামনে যাব। এবং তাদের সমর্থন নিয়ে দায়িত্ব পেলে আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতা এবং সেই অভিজ্ঞতার মধ্যে আমরা যে ভুল করেছি, সেই ভুল যাতে আমরা সংশোধন করতে পারি, তা নিয়ে আমরা জনগণের কল্যাণের জন্য কাজ করব।

বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবের আবদুস সালাম হলে নব্বইয়ের ডাকসু ও সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

নজরুল ইসলাম খান বলেন, একটা দেশের সবচেয়ে এক্সপেন্সিভ ইন্সট্রুমেন্ট হলো বা মেশিন হলো স্টেট মেশিন, রাষ্ট্রযন্ত্র। রাষ্ট্রযন্ত্রের চেয়ে মূল্যবান, রাষ্ট্রযন্ত্রের চেয়ে জটিল কোনো যন্ত্র কোনো দেশে নাই। আর সেই যন্ত্র পরিচালনার দায়িত্ব যারা চান, তাদের সক্ষমতা, তাদের অভিজ্ঞতা এটা তো বিবেচনার বিষয়।

তিনি বলেন, ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের শহিদদের তালিকায় বিএনপি এবং অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের সংখ্যা বেশি উল্লেখ করেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান। তিনি বলেন, ‘আন্দোলনে কারা বেশি অংশ গ্রহণ করেছে? সে অনুযায়ী গুরুত্ব পাওয়া উচিত না? কিন্তু আমাদের কিছু কিছু সংগঠনের, কিছু লোকের কথায় মনে হয়, তারাই সব করেছে। কথার ভেতরে মনে হয় তারাই সব করেছে আরকি। ভাই ভেতরে ভেতরে করেছেন কিন্তু বাহিরে আসার সাহস পাননি কেন?’

বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য বলেন, আগামী নির্বাচনে যারা অংশগ্রহণ করছে, তাদের মধ্যে আরেকটা দল আছে যে, তারা আমাদের সঙ্গে সরকারে ছিল। কিন্তু যখন সমালোচনা করে, তখন আর কী ভাবটা এই যে, তারা কোনোদিন কোনো সরকারে ছিল না, একেবারে নিরপরাধী।

নজরুল ইসলাম খান বলেন, আমাদের লড়াইকে বিভ্রান্ত করার অনেক চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু তা সফল হয়নি। একবার ভাবুন, এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন যখন অত্যন্ত শক্তিশালী, সেই সময়ে জাতির সাথে বেইমানি করে দুটি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ এবং জামায়াতে ইসলামী এরশাদের সঙ্গে নির্বাচনে গিয়েছিল।

বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব খাইরুল কবির খোকনের সঞ্চালনায় সভায় আরও বক্তব্য দেন ৯০ এর সর্বদলীয় ও ছাত্র ঐক্যের নেতৃবৃন্দ।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Dharmendra’s Prayer Meet: Salman Khan, Aditya Roy Kapur, Aryan Khan, Pooja Hegde, MORE Arrive

Dharmendra’s Prayer Meet: Salman Khan, Aditya Roy Kapur, Aryan Khan, Pooja Hegde, MORE Arrive

কালিয়াকৈরে ৩১ দফা প্রচারণায় বর্ণাঢ্য র‌্যালি খালেদা জিয়ার আদলে সাজিয়ে তোয়ামনির অংশগ্রহণে কর্মীদের উচ্ছ্বাস

কালিয়াকৈরে ৩১ দফা প্রচারণায় বর্ণাঢ্য র‌্যালি খালেদা জিয়ার আদলে সাজিয়ে তোয়ামনির অংশগ্রহণে কর্মীদের উচ্ছ্বাস

Iconic 90s Film Star Reappears After Years, Fans Stunned By Her Timeless Beauty | Bollywood News

Iconic 90s Film Star Reappears After Years, Fans Stunned By Her Timeless Beauty | Bollywood News

৯ ব্রোকারেজ হাউজকে ডিএসই’র ফিক্স সার্টিফিকেশন প্রদান – Corporate Sangbad

৯ ব্রোকারেজ হাউজকে ডিএসই’র ফিক্স সার্টিফিকেশন প্রদান – Corporate Sangbad

Naagin 7: First Look Of Priyanka Chahar Chaudhary, Karan Kundrra And Eisha Singh’s Characters Revealed | Television News

Naagin 7: First Look Of Priyanka Chahar Chaudhary, Karan Kundrra And Eisha Singh’s Characters Revealed | Television News

‘Dasha Aur Disha Badlne Aa Raha Hoon’: Chunky Panday Teases Rahu Ketu Teaser | Bollywood News

‘Dasha Aur Disha Badlne Aa Raha Hoon’: Chunky Panday Teases Rahu Ketu Teaser | Bollywood News

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
নিখোঁজের ১১ বছর পর দেশে ফিরল ৪ সন্তানের জননী শান্তনা
নিখোঁজের ১১ বছর পর দেশে ফিরল ৪ সন্তানের জননী শান্তনা
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
কালিয়াকৈরে মিথ্যা-ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার প্রতিবাদে সাবেক মেয়রের সংবাদ সম্মেলন
কালিয়াকৈরে মিথ্যা-ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার প্রতিবাদে সাবেক মেয়রের সংবাদ সম্মেলন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST