বিএনপিকে নির্ভরযোগ্য মনে করেই যোগদানের হিড়িক বাড়ছে: ফখরুল

ঢাকা: দেশের পুনর্গঠন ও গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের একমাত্র নির্ভরযোগ্য শক্তি হিসেবে বিএনপিকে জনগণ দেখছে বলে মন্তব্য করেছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
সোমবার সকালে রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি।
ফখরুল বলেন, আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়ার ছেলে রেজা কিবরিয়ার বিএনপিতে যোগদান সারাদেশে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে এবং দলকে আরও শক্তিশালী করবে।
মির্জা ফখরুল জানান, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিএনপিতে যোগদানের হিড়িক সৃষ্টি হয়েছে। দেশ পুনর্গঠনে বিএনপি যে একটি নির্ভরযোগ্য রাজনৈতিক শক্তি জনগণ সেই আস্থাই প্রকাশ করছে।
বিএনপি মহাসচিব আরও বলেন, গণতান্ত্রিক পরিবর্তন, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সুশাসন নিশ্চিত করতে সক্ষম দল হিসেবে বিএনপির প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ছে। জনগণের আস্থার কারণেই দলে নতুন মানুষের আগমন বৃদ্ধি পেয়েছে।
সংবাদ সম্মেলনে রেজা কিবরিয়াকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপিতে স্বাগত জানানো হয়। ফখরুল বলেন, রেজা কিবরিয়া তার নিজ এলাকা শুধু নয়, সারা বাংলাদেশে প্রভাব বিস্তার করবেন। তার মেধা ও দক্ষতার মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশ গঠনে সহায়তা করবে।
এছাড়া, তিনি জানান, দেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। সরকার ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচন আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছে।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় গেলে বিএনপি গণতান্ত্রিক ও সমৃদ্ধ অর্থনীতির বাংলাদেশ গড়তে সক্ষম হবে বলে মনে করেন মির্জা ফখরুল। তিনি আরও উল্লেখ করেন, বিগত স্বৈরাচারের সময়ে অনেক চড়াই-উতরাই পার হয়ে নতুন বাংলাদেশ গড়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। এছাড়া, অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে গঠিত সংস্কার কমিশনের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোর আলোচনায় সনদে সই করেছে বিএনপি।
ফখরুলের মতে, রেজা কিবরিয়ার যোগদান দেশের রাজনীতিতে নতুন প্রাণশক্তি যোগ করবে এবং দলের প্রভাব আরও সুদৃঢ় করবে।