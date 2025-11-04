বিএনপিতে যোগ দিলেন শহিদ মীর মুগ্ধের ভাই স্নিগ্ধ

ঢাকা: বাংলাদেশ স্কাউটসের উপ-প্রধান ও জাতীয় কমিশনার মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) রাত ৯টায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের হাত থেকে দলীয় সদস্যপদ গ্রহণ করেন। এ সময় বিএনপির দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন।
আর চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান ও আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আহ্বায়ক আমিনুল হক এবং মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধর পিতা মোস্তাফিজুর রহমান।
দলীয় সূত্র জানায়, তরুণ ও পেশাজীবী শ্রেণির মধ্যে বিএনপির অবস্থান আরও শক্তিশালী করতে মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধর যোগদানকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছে দলটি।