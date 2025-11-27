বিএনপির ‘দেশ গড়ার পরিকল্পনা’ কমিটির নেতৃত্বে রিজভী-সোহেল

ঢাকা: বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভীকে আহ্বায়ক ও হাবিব উন-নবী খান সোহেলকে সদস্য সচিব করে দলটি তার ‘দেশ গড়ার পরিকল্পনা’ শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) বিএনপির সহ-দফতর সম্পাদক মু. মুনির হোসেনের পাঠানো এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়েছে।
কমিটির সদস্যরা হলেন- ড. জিয়াউদ্দিন হায়দার, ড. মাহদী আমিন, আমিনুল হক, মীর শাহে আলম, কৃষিবিদ হাসান জাফির তুহিন, আব্দুল মোনায়েম মুন্না, এসএম জিলানী, নুরুল ইসলাম নয়ন, শহীদুল ইসলাম বাবুল, রাজিব আহসান, অ্যাডভোকেট নিপুন রায় চৌধুরী, মো. আবদুস সাত্তার পাটোয়ারী, রাকিবুল ইসলাম রাকিব, মো. নাছির উদ্দিন, মাওলানা মো. সেলিম রেজা, অ্যাডভোকেট মাওলানা কাজী মো. আবুল হোসেন, ড. সাইমুম পারভেজ, ড. আব্দুল মজিদ ও কামরুল ইসলাম।