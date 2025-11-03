বিএনপির প্রার্থী তালিকায় নেই হেভিওয়েট যে ১৫ নেতা

ঢাকা: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীকে ২৩৭ আসনের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে বিএনপি। সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
তবে ঘোষিত প্রাথমিক তালিকায় জায়গা হয়নি দলের অন্তত ১২ জন হেভিওয়েট নেতার। ঘোষিত তালিকা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান ও বেগম সেলিমা রহমান, সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও বরিশাল-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, চট্টগ্রাম-৪ আসনের সাবেক প্রার্থী আসলাম চৌধুরী, এস এম ফজলুল হক এবং ঢাকা মহানগর দক্ষিণের আহ্বায়ক আব্দুস সালাম এবার বাদ পড়েছেন।
এছাড়া, দলের ভাইস-চেয়ারম্যান ড. আসাদুজ্জামান রিপন, সাবেক সংসদ সদস্য গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরী, যুগ্ম মহাসচিব হাবিবুন নবী খান সোহেল, আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক রুমিন ফারহানা, প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, ভোলা-৪ আসনের সাবেক এমপি নাজিম উদ্দীন আলম, স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সহ-সম্পাদক আব্দুল কাদির ভূঁইয়া জুয়েল এবং সহ-তথ্য বিষয়ক সম্পাদক কাদের গনি চৌধুরী— এ তালিকায় স্থান পাননি।
এদের মধ্যে অনেকে গত নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং বিএনপির নীতি নির্ধারণী পর্যায়েও সক্রিয় ছিলেন। তাই দলীয় অঙ্গনে তাদের বাদ পড়া নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে প্রার্থী ঘোষণার সময় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, ‘চূড়ান্ত তালিকার আগে আরও কিছু আসনে পরিবর্তন আসতে পারে। এটা প্রাথমিক তালিকা।’
সূত্র জানিয়েছে কয়েকটি আসনে জোটের সমন্বয় ও নতুন প্রার্থীর বিষয়ে আলোচনা চলছে। তাই চূড়ান্ত তালিকায় এই নেতাদের দেখা যাবে কি না সেটাই এখন প্রশ্ন।