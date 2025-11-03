মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ০৬:১৯ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
‘She’s the reason India won’: R Ashwin can’t stop praising India’s breakout bowler from the World Cup | Cricket News শেরপুর-৩(শ্রীবরদী-ঝিনাইগাতী) আসন থেকে বিএনপির মনোনয়ন পেলেন সাবেক সাংসদ মাহমুদুল হক রুবেল খালিশপুর থানার এসআই পলাশের বিরুদ্ধে জোরপূর্বক টাকা আদায় ও মামলার হুমকির অভিযোগ ‘সরকারের ভেতরে নির্বাচন বানচালের পাঁয়তারা চলছে’ বিএনপির প্রার্থী তালিকায় নেই হেভিওয়েট যে ১৫ নেতা এনসিপির প্রার্থীর নাম জানা গেল যে কয়টি আসনে ‘People outside won’t know… ‘: Smriti Mandhana pens emotional message for teammate who played zero games for India in World Cup | Cricket News India women’s cricket team becomes crorepati: Who gave what to World Cup winners | Cricket News From duty to glory! UP Police hail DSP Deepti Sharma after India’s World Cup triumph | Cricket News নোয়াখালীর ৬ আসনে বিএনপি থেকে মনোনয়ন পেলেন যারা
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

বিএনপির প্রার্থী তালিকায় নেই হেভিওয়েট যে ১৫ নেতা

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ৪ নভেম্বর, ২০২৫
  • ১৬ সময় দেখুন
বিএনপির প্রার্থী তালিকায় নেই হেভিওয়েট যে ১৫ নেতা


ঢাকা: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীকে ২৩৭ আসনের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে বিএনপি। সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

তবে ঘোষিত প্রাথমিক তালিকায় জায়গা হয়নি দলের অন্তত ১২ জন হেভিওয়েট নেতার। ঘোষিত তালিকা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান ও বেগম সেলিমা রহমান, সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও বরিশাল-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, চট্টগ্রাম-৪ আসনের সাবেক প্রার্থী আসলাম চৌধুরী, এস এম ফজলুল হক এবং ঢাকা মহানগর দক্ষিণের আহ্বায়ক আব্দুস সালাম এবার বাদ পড়েছেন।

এছাড়া, দলের ভাইস-চেয়ারম্যান ড. আসাদুজ্জামান রিপন, সাবেক সংসদ সদস্য গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরী, যুগ্ম মহাসচিব হাবিবুন নবী খান সোহেল, আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক রুমিন ফারহানা, প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, ভোলা-৪ আসনের সাবেক এমপি নাজিম উদ্দীন আলম, স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সহ-সম্পাদক আব্দুল কাদির ভূঁইয়া জুয়েল এবং সহ-তথ্য বিষয়ক সম্পাদক কাদের গনি চৌধুরী— এ তালিকায় স্থান পাননি।

এদের মধ্যে অনেকে গত নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং বিএনপির নীতি নির্ধারণী পর্যায়েও সক্রিয় ছিলেন। তাই দলীয় অঙ্গনে তাদের বাদ পড়া নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে প্রার্থী ঘোষণার সময় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, ‘চূড়ান্ত তালিকার আগে আরও কিছু আসনে পরিবর্তন আসতে পারে। এটা প্রাথমিক তালিকা।’

সূত্র জানিয়েছে কয়েকটি আসনে জোটের সমন্বয় ও নতুন প্রার্থীর বিষয়ে আলোচনা চলছে। তাই চূড়ান্ত তালিকায় এই নেতাদের দেখা যাবে কি না সেটাই এখন প্রশ্ন।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
শেরপুর-৩(শ্রীবরদী-ঝিনাইগাতী) আসন থেকে বিএনপির মনোনয়ন পেলেন সাবেক সাংসদ মাহমুদুল হক রুবেল

শেরপুর-৩(শ্রীবরদী-ঝিনাইগাতী) আসন থেকে বিএনপির মনোনয়ন পেলেন সাবেক সাংসদ মাহমুদুল হক রুবেল

খালিশপুর থানার এসআই পলাশের বিরুদ্ধে জোরপূর্বক টাকা আদায় ও মামলার হুমকির অভিযোগ

খালিশপুর থানার এসআই পলাশের বিরুদ্ধে জোরপূর্বক টাকা আদায় ও মামলার হুমকির অভিযোগ

‘সরকারের ভেতরে নির্বাচন বানচালের পাঁয়তারা চলছে’

‘সরকারের ভেতরে নির্বাচন বানচালের পাঁয়তারা চলছে’

এনসিপির প্রার্থীর নাম জানা গেল যে কয়টি আসনে

এনসিপির প্রার্থীর নাম জানা গেল যে কয়টি আসনে

নোয়াখালীর ৬ আসনে বিএনপি থেকে মনোনয়ন পেলেন যারা

নোয়াখালীর ৬ আসনে বিএনপি থেকে মনোনয়ন পেলেন যারা

সুনামগঞ্জের ৩ আসনে বিএনপির প্রার্থী হলেন যারা

সুনামগঞ্জের ৩ আসনে বিএনপির প্রার্থী হলেন যারা

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST