ঢাকা: রাজধানীতে অনুষ্ঠিত ‘জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস’-এর সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে শুক্রবার (৭ নভেম্বর) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) র্যালি করেছে। র্যালিতে বিভিন্ন সাজ ও প্রদর্শনীর মধ্যে সবচেয়ে নজর কেড়েছে ‘খাঁচায় বন্দী ভোট চোর’ ও ‘ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার’ শীর্ষক মোটিফ দুটি।
দলটির একজন নারী কর্মী শেখ হাসিনার পোশাক ও চশমা পরে খাঁচার ভেতরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মুখে মুখোশের মতো দৈত্যমুখো ভঙ্গি এবং হাতে থাকা লেখা বোর্ডে ছিল ‘আমি ভোট চোর’, ‘আমি দেশের নিরীহ মানুষ খুন করি’। মোটিফটি উপস্থিত সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।
র্যালিতে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য কর্মীরাও বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক বার্তা বহনকারী সাজে উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে, দুপুর থেকেই নয়াপল্টনে ঢল নামে বিএনপির নেতাকর্মীদের। বিকেল নাগাদ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনের পুরো এলাকা পরিণত হয় জনসমুদ্রে।