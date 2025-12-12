বিএনপির সঙ্গে যুগপৎ নেতাদের বৈঠক ১৩ ডিসেম্বর, আশাবাদী মিত্ররা

ঢাকা: বিএনপির সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলনে থাকা সহযোগী রাজনৈতিক দলগুলোর নির্ধারিত বৈঠক একদিন পিছিয়েছে। এ বৈঠক নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেছে সহযোগী দলগুলো।
বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৭টায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে বৈঠক হওয়ার কথা থাকলেও তা স্থগিত হয়ে শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) বেলা ১১টায় অনুষ্ঠিত হবে।
বিএনপি নেতাদের ব্যস্ততা এবং যুগপৎ আন্দোলনে থাকা কয়েকজন প্রধান নেতার অনুপস্থিতির কারণে বৈঠকটি পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন গণ অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান।
তিনি জানান, বৈঠকে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, নজরুল ইসলাম খান ও ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু উপস্থিত ছিলেন। তবে যুগপৎ আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না, গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর এবং গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি উপস্থিত থাকতে পারেননি। এ কারণে বিএনপি নেতারা রাত ৮টা পর্যন্ত অপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত বৈঠক শনিবার করার সিদ্ধান্ত নেন।