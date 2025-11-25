মঙ্গলবার, ২৫ নভেম্বর ২০২৫, ০৬:৪৭ অপরাহ্ন
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

বিএনপি একটি বড় রাজনৈতিক দল, স্রোতস্বিনী নদীর মত: মির্জা ফখরুল

  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ২৫ নভেম্বর, ২০২৫
বিএনপি একটি বড় রাজনৈতিক দল, স্রোতস্বিনী নদীর মত: মির্জা ফখরুল


ঠাকুরগাঁও: বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, বিএনপি একটি বড় রাজনৈতিক দল, স্রোতস্বিনী নদীর মত। প্রতিটি আসনে তিন-চারজন প্রার্থী থাকে। এতে কোনো সমস্যা নেই।

তিনি মঙ্গলবার (২৪ নভেম্বর) বিকালে ঠাকুরগাঁও জেলা আইনজীবী সমিতি হলরুমে আইনজীবীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন।

এসময় জেলা বিএনপির সভাপতি মির্জা ফয়সল আমীন‌, সাধারণ সম্পাদক পয়গাম আলী, জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট জয়নাল আবেদীন জয়, সাধারণ সম্পাদক মকদুম সাব্বির মৃদুলসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বিএনপি মহাসচিব আরও বলেন,বাংলাদেশ গণতন্ত্রের উত্তরণের পথে যাচ্ছে। এর মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকার নির্বাচনের সম্ভাব্য সময় ঘোষণা করেছেন। বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল তাদের প্রার্থী ঘোষণা করেছে। নির্বাচন ব্যাহত হবার কোনো শঙ্কা নেই।





