‘বিএনপি ক্ষমতায় গেলে নারীরাই হবে দেশ গঠনের প্রধান হাতিয়ার‘

বগুড়া: বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য, নারী ও শিশু অধিকার ফোরামের আহ্বায়ক বেগম সেলিমা রহমান বলেছেন, ‘বিএনপি রাষ্ট্র ক্ষমতায় গেলে নারীরাই হবে দেশ গঠনের প্রধান হাতিয়ার। বিএনপির বিজয়ে নারীদের ভূমিকা অপরিসীম। আপনারা সেই নারী যাদের ভোটে নির্বাচিত হয়ে বেগম খালেদা জিয়া প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য ও উপবৃত্তি প্রদান করেছেন। সেই সুযোগে আজকে আপনারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন। আজকের শিশুরা ভবিষ্যতে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, পাইলট, রাজনীতিবিদ ও প্রধানমন্ত্রী হবেন। আমরা হয়তো সেখানে থাকব না। কিন্তু আপনারাই দেশ গঠনের প্রধান হাতিয়ার। সেই শক্তি দিয়ে ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করুন।’
বুধবার (২৬ নভেম্বর) বগুড়ার সারিয়াকান্দি ফাজিল মাদ্রাসা মাঠে নারী ও শিশু অধিকার ফোরামের আয়োজনে এয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বগুড়া-১ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী কাজী রফিকুল ইসলামের নির্বাচনি প্রচারনার অংশ হিসেবে ‘সমাজের নারী ও শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠা: বিএনপির নির্বাচনি অগ্রঅধিকার’-শীর্ষক আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্য তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি আরো বলেন, ‘শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নারীদের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করেছিলেন। আর বেগম খালেদা জিয়া নারী শিক্ষার প্রসারে যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছেন। অথচ বর্তমানে নারীর নিরাপত্তা ও মর্যাদা চরম প্রশ্নবিদ্ধ। তারেক রহমানের নেতৃত্বে আগামীর বাংলাদেশ হবে নিরাপদ ও বৈষম্যহীন।’
তিনি বলেন, ‘একটি দল সুকৌশলে নারীদের ঘরে আবদ্ধ করতে চায়। কিন্তু বিএনপি নারীদের সঙ্গে নিয়েই রাষ্ট্র মেরামত ও উন্নয়নের রাজনীতি করতে চায়।’
নারী ও শিশু অধিকার ফোরামের সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট নিপুন রায় চৌধুরী সঞ্চালনায় এসময় আরও বক্তব্য দেন, বগুড়া-১ আসনে বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ও সাবেক এমপি আলহাজ্ব কাজী রফিকুল ইসলাম।
এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শেখ তাহা উদ্দিন নাইন, জেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক নাজমা আক্তার, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি এম আর হাসান পলাশসহ বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।