বিএনপি ক্ষমতায় গেলে প্রধানমন্ত্রী হবেন তারেক রহমান: এবিএম মোশাররফ

পটুয়াখালী: কেন্দ্রীয় বিএনপির প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক এবিএম মোশাররফ হোসেন বলেছেন, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি ক্ষমতায় গেলে প্রধানমন্ত্রী হবেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
শনিবার (১ নভেম্বর) বিকেলে পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালী উপজেলা পরিষদ মাঠে বিএনপির এক জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
মোশাররফ হোসেন বলেন, “গত ১৫ বছর ধরে একটি দল মানুষের অধিকার কেড়ে নিয়ে রাষ্ট্রের সম্পদ লুট করেছে। কিন্তু বিএনপি সবসময় জনগণের পাশে থেকেছে, সংকটকালে মন্দির, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তায় আমাদের নেতাকর্মীরা দায়িত্ব পালন করেছেন।”
তিনি আরও বলেন, বিএনপি সরকার গঠন করলে প্রতিটি পরিবারের সবচেয়ে বয়স্ক নারী সদস্যের নামে একটি ‘ফ্যামিলি কার্ড’ দেওয়া হবে, যার মাধ্যমে তারা মাসিক সরকারি অনুদান পাবেন। পাশাপাশি যারা পড়াশোনা শেষ করে চাকরি না পাবে, তাদের জন্য এক বছর পর্যন্ত বেকার ভাতা দেওয়া হবে।
বিএনপি বিশ্বাস করে— বাংলাদেশে ধর্ম, বর্ণ ও মত নির্বিশেষে সবার অধিকার ও মর্যাদা সমানভাবে নিশ্চিত করা হবে, যোগ করেন তিনি।
সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবদুর রহমান ফরাজি। সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক হারুন অর রশিদ হাওলাদার। বিশেষ অতিথি ছিলেন কলাপাড়া উপজেলা বিএনপির সভাপতি হাজী হুমায়ুন শিকদার, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট হাফিজুর রহমান চুন্নু তালুকদারসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।
জনসভাকে ঘিরে সকাল থেকেই উপজেলা পরিষদ মাঠ ও আশপাশের এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করে। ব্যানার–ফেস্টুনে সজ্জিত মাঠে বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে বিএনপি, যুবদল ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের ঢল নামে।