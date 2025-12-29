বিএনপি নেতাকর্মীদের বুকে জড়িয়ে নিতে চান জমিয়ত মহাসচিব

নীলফামারী: খেজুর গাছ প্রতীকের প্রার্থীকে বয়কট ও প্রতিহত করার শ্লোগান দেওয়া বিএনপি নেতাকর্মীদের বুকে জড়িয়ে নিতে চান জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় মহাসচিব মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী।
তিনি বলেন, ‘যারা উঁচু গলায় খেজুর গাছ প্রতীকের প্রার্থীকে বয়কট ও প্রতিহত করার শ্লোগান দিয়ে মিছিল করেছে, আমি হাসিমুখে তাদের বরণ করে নিতে চাই। মিছিলে যারা এসব শ্লোগান দিয়েছে, আমি তাদের বুকে জড়িয়ে নিতে চাই। তারা আমাদের ভাই, আমরাও তাদের। তারা আমাদের, আমরাও তাদের।’
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) দুপুরে ডোমার উপজেলা পরিষদে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে নীলফামারী-১ (ডোমার-ডিমলা) আসনে বিএনপি জোটের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র দাখিলের পর সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।
মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী বলেন, বিএনপি নেতাকর্মীদের পক্ষ থেকে খেজুর গাছ প্রতীকের প্রার্থীকে বয়কট ও প্রতিহতের শ্লোগান দেওয়া বিষয়টিকে তিনি মোটেও গুরুতর কোনো সমস্যা হিসেবে দেখছেন না। বরং এটিকে একটি স্বাভাবিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখছেন।
তিনি বলেন, ‘তারাও একটি দল করেন, আমরাও একটি দল করি। দলের প্রতি প্রেম, অনুরাগ, আসক্তি ও ভালোবাসা থাকবেই। আবেগের জায়গা থেকে তারা কিছুটা ইমোশনাল হয়ে অভিমান নিয়ে চড়া গলায় এসব কথা বলতে পারেন।’
তিনি আরও জানান, বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে তার কথা হয়েছে। এ বিষয়ে তিনি তাকে আশ্বস্ত করেছেন যে, এই আসনে কোনো সমস্যা হবে না এবং বিএনপির নেতাকর্মীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হবে। স্থানীয় পর্যায়ের অনেক বিএনপি নেতাকর্মীর সঙ্গেও তার কথা হয়েছে উল্লেখ করে মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী বলেন, তারা তাকে দোয়া দিয়েছেন এবং সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।
উল্লেখ্য, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নীলফামারী-১ (ডোমার ও ডিমলা) আসনে রাজনৈতিক উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে। খালেদা জিয়ার ভাগ্নে ইঞ্জিনিয়ার শাহরীন ইসলাম চৌধুরী তুহিনকে পুনরায় মনোনয়ন দিয়ে ধানের শীষ প্রতীক বরাদ্দের দাবিতে রাস্তায় শুয়ে আন্দোলন করেছেন বিএনপির নেতাকর্মীরা।