বিএনপি নেত্রী সামিরা আজিম দোলার গণসংযোগে হামলা, আহত ১০

কুমিল্লা: কুমিল্লা -৯ (লাকসাম-মনোহরগঞ্জ) বিএনপি মনোনয়ন প্রত্যাশী ও সাবেক এমপি আনোয়ারুল আজিমের কন্যা সামিরা আজিম দোলার গণসংযোগে প্রতিপক্ষের হামলায় তিনিসহ অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। রোববার (৯ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলার কান্দিরপাড় ইউনিয়নের ছনগাঁও এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জাতীয় নির্বাচনে লাকসাম–মনোহরগঞ্জ (কুমিল্লা-৯) আসনে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী হিসেবে সক্রিয় দোলা ওইদিন কর্মী ও সমর্থকদের নিয়ে এলাকায় গণসংযোগে যান। এ সময় একই আসনের মনোনয়নপ্রাপ্ত প্রার্থী আবুল কালামের সমর্থকরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে তার ওপর হামলা চালায়।
হামলায় সামিরা আজিম দোলা ও বিএনপি নেতা আব্দুর রহমান বাদলসহ অন্তত ১০ জন আহত হন। স্থানীয়রা দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে লাকসাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও বিভিন্ন ক্লিনিকে ভর্তি করেন।
ঘটনার পরপরই এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে লাকসাম থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
লাকসাম থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) নাজনীন সুলতানা জানান, ‘ঘটনার পর পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে এখনও পর্যন্ত কেউ লিখিত অভিযোগ করেনি। ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।’