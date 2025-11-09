রবিবার, ০৯ নভেম্বর ২০২৫, ০৮:৩১ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Ayushmann Khurrana, Sharvari’s Upcoming Film With Sooraj Barjatya Titled ‘Yeh Prem Mol Liya’ | Bollywood News বিএনপি নেত্রী সামিরা আজিম দোলার গণসংযোগে হামলা, আহত ১০ Pakistan create history! Lift record sixth Hong Kong Sixes title after crushing Kuwait in final | Cricket News 15 Minutes In, The Bloody Chaos Begins — This 7.3-Rated Thriller Will Chill You To The Bone এসিআইয়ের পর্ষদ সভা ১২ নভেম্বর – Corporate Sangbad ১২ নভেম্বর নাহি অ্যালুমিনিয়ামের পর্ষদ সভা – Corporate Sangbad এসিআই ফর্মুলেশনসের পর্ষদ সভার তারিখ ঘোষণা – Corporate Sangbad WATCH: Sophie Devine’s bizarre stumping leaves fans stunned at WACA | Cricket News Manish Malhotra Vows To Keep Producing Films Even If His First Projects Flop: ‘I Won’t Go Back To…’ | Bollywood News Asked about ‘Lord Hanuman’ tattoo by PM Modi, India’s World Cup winner visits Mahakaleshwar Temple – Watch | Cricket News
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

বিএনপি নেত্রী সামিরা আজিম দোলার গণসংযোগে হামলা, আহত ১০

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: রবিবার, ৯ নভেম্বর, ২০২৫
  • ৫ সময় দেখুন
বিএনপি নেত্রী সামিরা আজিম দোলার গণসংযোগে হামলা, আহত ১০


কুমিল্লা: কুমিল্লা -৯ (লাকসাম-মনোহরগঞ্জ) বিএনপি মনোনয়ন প্রত্যাশী ও সাবেক এমপি আনোয়ারুল আজিমের কন্যা সামিরা আজিম দোলার গণসংযোগে প্রতিপক্ষের হামলায় তিনিসহ অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। রোববার (৯ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলার কান্দিরপাড় ইউনিয়নের ছনগাঁও এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জাতীয় নির্বাচনে লাকসাম–মনোহরগঞ্জ (কুমিল্লা-৯) আসনে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী হিসেবে সক্রিয় দোলা ওইদিন কর্মী ও সমর্থকদের নিয়ে এলাকায় গণসংযোগে যান। এ সময় একই আসনের মনোনয়নপ্রাপ্ত প্রার্থী আবুল কালামের সমর্থকরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে তার ওপর হামলা চালায়।

হামলায় সামিরা আজিম দোলা ও বিএনপি নেতা আব্দুর রহমান বাদলসহ অন্তত ১০ জন আহত হন। স্থানীয়রা দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে লাকসাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও বিভিন্ন ক্লিনিকে ভর্তি করেন।

ঘটনার পরপরই এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে লাকসাম থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

লাকসাম থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) নাজনীন সুলতানা জানান, ‘ঘটনার পর পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে এখনও পর্যন্ত কেউ লিখিত অভিযোগ করেনি। ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।’





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Ayushmann Khurrana, Sharvari’s Upcoming Film With Sooraj Barjatya Titled ‘Yeh Prem Mol Liya’ | Bollywood News

Ayushmann Khurrana, Sharvari’s Upcoming Film With Sooraj Barjatya Titled ‘Yeh Prem Mol Liya’ | Bollywood News

15 Minutes In, The Bloody Chaos Begins — This 7.3-Rated Thriller Will Chill You To The Bone

15 Minutes In, The Bloody Chaos Begins — This 7.3-Rated Thriller Will Chill You To The Bone

এসিআইয়ের পর্ষদ সভা ১২ নভেম্বর – Corporate Sangbad

এসিআইয়ের পর্ষদ সভা ১২ নভেম্বর – Corporate Sangbad

১২ নভেম্বর নাহি অ্যালুমিনিয়ামের পর্ষদ সভা – Corporate Sangbad

১২ নভেম্বর নাহি অ্যালুমিনিয়ামের পর্ষদ সভা – Corporate Sangbad

এসিআই ফর্মুলেশনসের পর্ষদ সভার তারিখ ঘোষণা – Corporate Sangbad

এসিআই ফর্মুলেশনসের পর্ষদ সভার তারিখ ঘোষণা – Corporate Sangbad

Manish Malhotra Vows To Keep Producing Films Even If His First Projects Flop: ‘I Won’t Go Back To…’ | Bollywood News

Manish Malhotra Vows To Keep Producing Films Even If His First Projects Flop: ‘I Won’t Go Back To…’ | Bollywood News

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST