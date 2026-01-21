বুধবার, ২১ জানুয়ারী ২০২৬, ০৬:৩২ অপরাহ্ন
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

বিএনপি স্বাধীন গণমাধ্যমে বিশ্বাসী: সালেহ শিবলী

  আপডেট সময়: বুধবার, ২১ জানুয়ারী, ২০২৬
বিএনপি স্বাধীন গণমাধ্যমে বিশ্বাসী: সালেহ শিবলী


ঢাকা: বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) বরাবরই স্বাধীন ও দায়িত্বশীল গণমাধ্যমে বিশ্বাস করে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রেস সচিব সালেহ শিবলী।

বুধবার (২১ জানুয়ারি) দুপুরে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ)-এর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তারেক রহমানের সাক্ষাৎ শেষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

সালেহ শিবলী বলেন, গণমাধ্যমে বিএনপির গণমানুষকেন্দ্রিক বক্তব্য ও রাজনৈতিক দর্শন তুলে ধরা গুরুত্বপূর্ণ। কেবল এক সংগঠনের সঙ্গে আরেক সংগঠনের বিরোধ বা পালটা পালটি বক্তব্য সংবাদে প্রাধান্য পেলে তা সাময়িক আলোচনার জন্ম দিতে পারে, তবে এতে সাধারণ মানুষের বাস্তব কোনো উপকার হয় না।

তিনি আরও বলেন, তারেক রহমান মনে করেন, দলের রাজনৈতিক পরিকল্পনা ও ভবিষ্যৎ রূপরেখা বাস্তবায়নে স্বাধীন গণমাধ্যম সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

এ সময় ডিআরইউ সভাপতি সালেহ আকন্দ বলেন, সৌজন্য সাক্ষাৎ ও একটি সংগঠনের কর্মসূচিতে আমন্ত্রণ জানাতে তারা তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতে তিনি দীর্ঘ সময় ধরে গণমাধ্যমের ভূমিকা, স্বাধীনতা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

ডিআরইউর অবকাঠামোগত উন্নয়ন নিয়ে কীভাবে সহযোগিতা করা যায়, সে বিষয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানান তিনি।

সালেহ আকন্দ আরও বলেন, বিএনপি যদি নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করতে পারে, তবে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত নিপীড়নমূলক আইনগুলোর বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন দলের চেয়ারম্যান। স্বৈরাচারী সরকারের সময়ে প্রণীত এসব আইন বাতিলে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তিনি।





