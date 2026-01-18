বিক্ষোভে হাজারো নিহতের পেছনে দায়ী যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল: খামেনি

ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি বলেছেন, দেশজুড়ে কয়েক সপ্তাহ ধরে চলা সরকারবিরোধী বিক্ষোভে হাজারো মানুষ নিহত হয়েছে, যার পেছনে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে যুক্ত শক্তিগুলো দায়ী।
শনিবার (১৭ জানুয়ারি) দেওয়া বক্তব্যে তিনি বলেন, বিদেশি মদদপুষ্ট এসব বিক্ষোভে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং বহু প্রাণহানি ঘটেছে।
রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের বরাতে খামেনি সহিংসতার জন্য সরাসরি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের জড়িত থাকার অভিযোগ তোলেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অপরাধী বলে আখ্যা দেন। তিনি বলেন, ‘সাম্প্রতিক ইরানবিরোধী ষড়যন্ত্রে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ব্যক্তিগতভাবে জড়িত ছিলেন।’
খামেনি সতর্ক করে বলেন, ইরান সীমান্তের বাইরে উত্তেজনা বাড়াবে না, তবে যাদের দায়ী করা হচ্ছে তারা শাস্তির বাইরে থাকবে না। আমরা দেশকে যুদ্ধে ঠেলে দেব না, কিন্তু দেশীয় বা আন্তর্জাতিক অপরাধীদের শাস্তিহীন থাকতে দেব না।
ইরান এখনও নিশ্চিতভাবে মৃতের সংখ্যা প্রকাশ করেনি। তবে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন এইচআরএএনএ দাবি করেছে, বিক্ষোভে অন্তত তিন হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন। এর আগে ইরানি কর্মকর্তারা নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যসহ শতাধিক মৃত্যুর কথা স্বীকার করেছিলেন।