রবিবার, ১৮ জানুয়ারী ২০২৬, ০৩:২৬ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Bhumi Pednekar Joins Viral 2016 Trend As She Shares Throwback Pics, Calls Year ‘Full Of Dreams’ | Bollywood News T20 World Cup: ICC steps in as England’s Pakistan-origin players receive visas | Cricket News Ram Gopal Varma Believes Dhurandhar 2 Will Be ‘Biggest Multi-Starrer Ever In History Of Cinema’ | Bollywood News England vs Zimbabwe Live Score, U19 World Cup 2026 শেখ হাসিনা-টিউলিপ ও রাদওয়ানের দুর্নীতি মামলার রায় ২ ফেব্রুয়ারি – Corporate Sangbad The Raja Saab Box Office Collection Day 9: Prabhas’ Film Sees Sharp Dip, Earns Rs 2.86 Crore | Telugu Cinema News বিক্ষোভে হাজারো নিহতের পেছনে দায়ী যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল: খামেনি জামায়াত আমিরের সঙ্গে সিঙ্গাপুরের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্সের সাক্ষাৎ Ram Charan Shares Intense Gym Session Photo As He Preps For Next Schedule Of Peddi, Fans React | Telugu Cinema News জেএমআই হসপিটালের পর্ষদ সভার তারিখ ঘোষণা – Corporate Sangbad
প্রচ্ছদ
বহি বিশ্ব, সর্বশেষ সংবাদ

বিক্ষোভে হাজারো নিহতের পেছনে দায়ী যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল: খামেনি

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: রবিবার, ১৮ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ২ সময় দেখুন
বিক্ষোভে হাজারো নিহতের পেছনে দায়ী যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল: খামেনি


ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি বলেছেন, দেশজুড়ে কয়েক সপ্তাহ ধরে চলা সরকারবিরোধী বিক্ষোভে হাজারো মানুষ নিহত হয়েছে, যার পেছনে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে যুক্ত শক্তিগুলো দায়ী।

শনিবার (১৭ জানুয়ারি) দেওয়া বক্তব্যে তিনি বলেন, বিদেশি মদদপুষ্ট এসব বিক্ষোভে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং বহু প্রাণহানি ঘটেছে।

রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের বরাতে খামেনি সহিংসতার জন্য সরাসরি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের জড়িত থাকার অভিযোগ তোলেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অপরাধী বলে আখ্যা দেন। তিনি বলেন, ‘সাম্প্রতিক ইরানবিরোধী ষড়যন্ত্রে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ব্যক্তিগতভাবে জড়িত ছিলেন।’

খামেনি সতর্ক করে বলেন, ইরান সীমান্তের বাইরে উত্তেজনা বাড়াবে না, তবে যাদের দায়ী করা হচ্ছে তারা শাস্তির বাইরে থাকবে না। আমরা দেশকে যুদ্ধে ঠেলে দেব না, কিন্তু দেশীয় বা আন্তর্জাতিক অপরাধীদের শাস্তিহীন থাকতে দেব না।

ইরান এখনও নিশ্চিতভাবে মৃতের সংখ্যা প্রকাশ করেনি। তবে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন এইচআরএএনএ দাবি করেছে, বিক্ষোভে অন্তত তিন হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন। এর আগে ইরানি কর্মকর্তারা নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যসহ শতাধিক মৃত্যুর কথা স্বীকার করেছিলেন।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Bhumi Pednekar Joins Viral 2016 Trend As She Shares Throwback Pics, Calls Year ‘Full Of Dreams’ | Bollywood News

Bhumi Pednekar Joins Viral 2016 Trend As She Shares Throwback Pics, Calls Year ‘Full Of Dreams’ | Bollywood News

Ram Gopal Varma Believes Dhurandhar 2 Will Be ‘Biggest Multi-Starrer Ever In History Of Cinema’ | Bollywood News

Ram Gopal Varma Believes Dhurandhar 2 Will Be ‘Biggest Multi-Starrer Ever In History Of Cinema’ | Bollywood News

শেখ হাসিনা-টিউলিপ ও রাদওয়ানের দুর্নীতি মামলার রায় ২ ফেব্রুয়ারি – Corporate Sangbad

শেখ হাসিনা-টিউলিপ ও রাদওয়ানের দুর্নীতি মামলার রায় ২ ফেব্রুয়ারি – Corporate Sangbad

The Raja Saab Box Office Collection Day 9: Prabhas’ Film Sees Sharp Dip, Earns Rs 2.86 Crore | Telugu Cinema News

The Raja Saab Box Office Collection Day 9: Prabhas’ Film Sees Sharp Dip, Earns Rs 2.86 Crore | Telugu Cinema News

জামায়াত আমিরের সঙ্গে সিঙ্গাপুরের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্সের সাক্ষাৎ

জামায়াত আমিরের সঙ্গে সিঙ্গাপুরের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্সের সাক্ষাৎ

Ram Charan Shares Intense Gym Session Photo As He Preps For Next Schedule Of Peddi, Fans React | Telugu Cinema News

Ram Charan Shares Intense Gym Session Photo As He Preps For Next Schedule Of Peddi, Fans React | Telugu Cinema News

ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
মাদুরোর নিরাপত্তা কর্মীদের অনেকেই নিহত
মাদুরোর নিরাপত্তা কর্মীদের অনেকেই নিহত
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST