বুধবার, ০৭ জানুয়ারী ২০২৬, ১২:৪৩ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Samantha Ruth Prabhu’s First Look From Maa Inti Bangaram Out; Trailer To Release On THIS Date | Telugu Cinema News বিদায়ী প্রধান শিক্ষক নিজের কাবিনের জমিতে বিদ্যালয় কমলগঞ্জে ৫৪-তম শীতকালীন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন Ashes: Ben Stokes limps off injured with adductor concern on Day 4 at SCG | Cricket News এসিআইয়ের পরিচালকের শেয়ার ক্রয় সম্পন্ন – Corporate Sangbad Stranger Things’ Millie Bobby Brown, Noah Schnapp Open Up On Their Final Scenes | Hollywood News Finally football: ISL to kick off on February 14 | Football News যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে বাংলাদেশসহ ২৫ দেশের ১৫ হাজার ডলার পর্যন্ত জামানত বাধ্যতামূলক Vijay Hazare Trophy: Shubman Gill returns to action, but stay remains brief | Cricket News ইরানে তীব্র মূল্যস্ফীতির প্রতিবাদে বিক্ষোভ, নিহত ২৫
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

বিদায়ী প্রধান শিক্ষক নিজের কাবিনের জমিতে বিদ্যালয়

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বুধবার, ৭ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ১৩ সময় দেখুন
বিদায়ী প্রধান শিক্ষক নিজের কাবিনের জমিতে বিদ্যালয়

তিমির বনিক,মৌলভীবাজার প্রতিনিধি:

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে শ্রীনাথপুর আলমাছ উদ্দিন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পারভীন সুলতানার বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরের দিকে উপজেলার পৌর এলাকার শ্রীনাথপুর এলাকায় আয়োজিত এ বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমলগঞ্জ উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সোমা ভট্টাচার্য্য।

মবশ্বির আলী চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লেখক ও গবেষক আহমদ সিরাজ এর সভাপতিত্বে এবং মঙ্গলপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. মোশাহিদ আলীর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিদায়ী প্রধান শিক্ষক পারভীন সুলতানা, ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হোসনয়ারা বেগম, ছলিমগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শংকর চন্দ্র দেবনাথ, চিৎলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মিরা বেগম, চৌধুরী আসিফ ইবনে জামালসহ অন্যান্যরা।

শিক্ষার্থীরা জানান, আমরা যতদিন স্কুলে পড়ছিলাম ম্যাডামের ভালোবাসা পেয়েছি এবং আমাদের ভালোভাবে নিজের মত করে পাঠদান করিয়েছেন। এমন শিক্ষক পাওয়া খুব ভাগ্যের বিষয়। আমরা ম্যাডামের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

উল্লেখ্য, বিদায়ী প্রধান শিক্ষক পারভীন সুলতানা তাঁর বিয়ের কাবিনের প্রাপ্ত জমি দান করে এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। দীর্ঘদিন তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে এ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সম্প্রতি তিনি সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এমন নজির ও উদারতা সচরাচর দেখা বা শুনা যায় না।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Samantha Ruth Prabhu’s First Look From Maa Inti Bangaram Out; Trailer To Release On THIS Date | Telugu Cinema News

Samantha Ruth Prabhu’s First Look From Maa Inti Bangaram Out; Trailer To Release On THIS Date | Telugu Cinema News

কমলগঞ্জে ৫৪-তম শীতকালীন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

কমলগঞ্জে ৫৪-তম শীতকালীন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

Stranger Things’ Millie Bobby Brown, Noah Schnapp Open Up On Their Final Scenes | Hollywood News

Stranger Things’ Millie Bobby Brown, Noah Schnapp Open Up On Their Final Scenes | Hollywood News

এসিআইয়ের পরিচালকের শেয়ার ক্রয় সম্পন্ন – Corporate Sangbad

এসিআইয়ের পরিচালকের শেয়ার ক্রয় সম্পন্ন – Corporate Sangbad

যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে বাংলাদেশসহ ২৫ দেশের ১৫ হাজার ডলার পর্যন্ত জামানত বাধ্যতামূলক

যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে বাংলাদেশসহ ২৫ দেশের ১৫ হাজার ডলার পর্যন্ত জামানত বাধ্যতামূলক

ইরানে তীব্র মূল্যস্ফীতির প্রতিবাদে বিক্ষোভ, নিহত ২৫

ইরানে তীব্র মূল্যস্ফীতির প্রতিবাদে বিক্ষোভ, নিহত ২৫

ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
দৌলতপুরে যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাঠ দিবস
দৌলতপুরে যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাঠ দিবস
জামালপুরে গ্রীন বায়ো টেকনোলজি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে দর্শকদের ভিড়
জামালপুরে গ্রীন বায়ো টেকনোলজি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে দর্শকদের ভিড়
৪ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন – Corporate Sangbad
৪ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন – Corporate Sangbad
সূচকের বড় উত্থানে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad
সূচকের বড় উত্থানে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad
শামীমার নাগরিকত্ব বাতিলের সিদ্ধান্তে অনড় থাকবে যুক্তরাজ্য
শামীমার নাগরিকত্ব বাতিলের সিদ্ধান্তে অনড় থাকবে যুক্তরাজ্য
বিনামূল্যে ডেন্টাল পরামর্শ দিল ব্র্যাক হেলথকেয়ার উত্তরা সেন্টার
বিনামূল্যে ডেন্টাল পরামর্শ দিল ব্র্যাক হেলথকেয়ার উত্তরা সেন্টার
মাদুরোর নিরাপত্তা কর্মীদের অনেকেই নিহত
মাদুরোর নিরাপত্তা কর্মীদের অনেকেই নিহত
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST