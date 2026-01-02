বেগম জিয়ার সমাধিতে নাতনি জাইমাসহ স্বজনদের শ্রদ্ধা

ঢাকা: সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির প্রয়াত চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তার নাতনি ব্যারিস্টার জাইমা রহমানসহ পরিবারের সদস্যরা।
শুক্রবার (২ জানুয়ারি) সকালে রাজধানীর শেরে বাংলা নগরের জিয়া উদ্যানে অবস্থিত শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও বেগম খালেদা জিয়ার সমাধিতে প্রবেশ করেন তারা। সেখানে ফুলের তোড়া অর্পণের পর দোয়া ও মোনাজাতে অংশ নেন স্বজনরা।
এ সময় বেগম জিয়ার বোন সেলিনা ইসলাম, ছোট পুত্রবধূ শর্মিলা রহমানসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।
এদিকে, শীত ও ঘন কুয়াশা উপেক্ষা করে সকাল থেকেই বিএনপির নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষ ‘আপসহীন নেত্রী’ খালেদা জিয়ার সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাতে আসছেন। পুষ্পস্তবক অর্পণের পাশাপাশি তার মাগফেরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাত করেন তারা।
সমাধিস্থলে কোরআন তেলাওয়াত করতে দেখা যায়। পাশাপাশি জিয়া উদ্যানের সমাধি কমপ্লেক্স এলাকায় পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করছেন বিএনপির নেতাকর্মী ও গণপূর্ত অধিদফতরের কর্মীরা।
এদিন জুমার নামাজের পর বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফেরাত কামনায় মসজিদে মসজিদে বিশেষ দোয়ার আয়োজন করা হবে। এছাড়া অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানেও তার আত্মার শান্তি কামনায় প্রার্থনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে সরকার ঘোষিত তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোকের শেষ দিন আজ। শোক কর্মসূচির অংশ হিসেবে সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসহ দেশের সব সরকারি-বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়েছে।
গত ৩০ ডিসেম্বর ভোরে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন বিএনপির এই শীর্ষ নেতা। পরদিন মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে জানাজা শেষে তাকে শেরে বাংলা নগরের জিয়া উদ্যানে দাফন করা হয়।