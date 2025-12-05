বেগম জিয়া অন্যায়ের কাছে কখনো মাথা নত করেননি: মঈন খান

নরসিংদী: বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী ড. আব্দুল মঈন খান বলেছেন, বেগম খালেদা জিয়া একজন আপসহীন নেত্রী। তিনি কখনো অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেনি। যার কারণে দলমত নির্বিশেষে তিনি সবার প্রিয় মানুষ হিসেবে রয়েছেন।
শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) বিকেলে নরসিংদীর পলাশে পলাশ থানা ও ঘোড়াশাল পৌর ছাত্রদলের আয়োজনে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও সুস্থতা কামনায় আলোচনা সভা ও দোয়া মোনাজাতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
মঈন খান আরও বলেন, ‘দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মধ্যে কোনো হিংসা, প্রতিহিংসা ও ক্রোধ নেই, যার কারণে দেশের সকল শ্রেণিপেশার মানুষ তাকে শ্রদ্ধা করে। তিনি সব সময় দেশের গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছেন। সেই সংগ্রামী দেশপ্রেমি মানুষটি আজ জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে রয়েছে।’
মঈন খান দেশের সকল মানুষের কাছে বেগম খালেদা জিয়ার রোক্তমুক্তি ও সুস্থতা কামণায় দোয়া চান।
ঘোড়াশাল পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক আমান উল্লাহ আমানের সভাপতিত্বে এ সময় আরও বক্তব্য দেন, পলাশ উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুস সাত্তার, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, যুগ্ম সম্পাদক বাহাউদ্দিন ভূইয়া মিল্টন, ঘোড়াশাল পৌর বিএনপির সভাপতি আলম মোল্লা, থানা ছাত্রদলের সদস্যসচিব মোস্তাফিজুর রহমান পাপনসহ বিভিন্ন নেতারা। আলোচনা সভা শেষে বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও সুস্থতা কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়। একইসঙ্গে ছাত্রদলের পক্ষ থেকে একটি ছাগল সদকায়ে জারিয়াও দেওয়া হয়।