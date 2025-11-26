ব্যালটে যেমন থাকবে এনসিপি’র শাপলা কলি

ঢাকা: প্রতীক বরাদ্দ পাওয়ার পর অবশেষে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) ওয়েবসাইটে প্রকাশ পেল জাতীয় নাগরিক পার্টিকে (এনসিপি) ‘শাপলা কলি’ প্রতীক।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) ইসি’র ওয়েবসাইটে রাজনৈতিক দলের নামের পাশে প্রতীকটি যুক্ত করা হয়। তাই এবার এই প্রতীকটিই থাকবে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যালট পেপারে।
ইসির ওয়েবসাইটে দেখা যায়, শাপলা কলি প্রতীকটিতে রাখা হয়েছে, নিচে প্রায় বৃত্তাকার শাপলা পাতা, সেখান থেকে একটি ডাটা ওঠে এসেছে ওপরের দিকে, আর ডাটার ওপরে রয়েছে মোড়ানো কলি।
উল্লেখ্য, গত ১৭ নভেম্বর ৫৮ নম্বর রাজনৈতিক দল হিসেবে জাতীয় নাগরিক পার্টিকে (এনসিপি) ‘শাপলা কলি’ প্রতীকটি বরাদ্দ দেয় নির্বাচন কমিশন। তবে সেই প্রতীকটি দেখতে কেমন হবে তা কারো জানা ছিল না।
অবশেষ সেই শাপলাকলির প্রতীকটি কেমন হবে, তা সামনে আনল নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আর এই প্রতীকই থাকবে ব্যালট পেপারে।