ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় হত্যা মামলায় স্বেচ্ছাসেবক নেতা দীলিপসহ গ্রেফতার ২

ব্রাহ্মণবাড়িয়া: ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় হত্যা মামলার এজহারনামীয় আসামি দেলোয়ার হোসেন দীলিপসহ দুইজনকে গ্রেফতার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। দেলোয়ার হোসেন দীলিপ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
রোববার (৩০ নভেম্বর) রাতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে র্যাব। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আজহারুল ইসলাম। তবে তিনি জানান, দীলিপকে কোন স্থান থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে তা তার জানা নেই।
এর আগে, আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের কান্দিপাড়া এলাকায় গুলি ছুঁড়ে ও গলা কেটে সাদ্দাম হোসেন (৩২)-কে হত্যা করা হয়।
ঘটনার পর নিহতের বাবা মো. মস্তু মিয়া বাদী হয়ে শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) রাতে সদর মডেল থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলায় জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক দেলোয়ার হোসেন দীলিপকে প্রধান আসামি করে সাতজনের নাম উল্লেখ করা হয়।