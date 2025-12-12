ব্রিস্টলের জাদুঘর থেকে ৬০০ শিল্পকর্ম চুরি

যুক্তরাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর ব্রিস্টলের একটি জাদুঘরের সংরক্ষণাগার থেকে ৬০০ এর বেশি মূল্যবান শিল্পকর্ম চুরি হয়েছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, রাজপরিবার এবং কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর ইতিহাস-সংক্রান্ত এসব শিল্পকর্ম ২৫ সেপ্টেম্বর ভোরে জাদুঘরের একটি সুরক্ষিত ভবন ভেঙে নিয়ে যায় চারজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি।
বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) ব্রিস্টল পুলিশ চার সন্দেহভাজনের সিসিটিভি ছবি প্রকাশ করে। তবে ঘটনাটি প্রকাশ্যে আনতে আড়াই মাস সময় লাগল কেন সে বিষয়ে জাদুঘর কর্তৃপক্ষ বা পুলিশ কেউই মন্তব্য করেনি।
চুরি হওয়া নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে— খোদাই করা হাতির দাঁতের মূর্তি, রুপা ও ব্রোঞ্জের ভাস্কর্য, নেকলেস, চুড়ি, আংটি, মেডেল, ব্যাজ ও সামরিক প্রতীক, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন সামগ্রী, ভূতাত্ত্বিক বিভিন্ন নমুনা
ব্রিস্টল সিটি কাউন্সিলের সংস্কৃতি ও সৃজনশীল শিল্প বিভাগের প্রধান ফিলিপ ওয়াকার জানান, এই জিনিসগুলোর ব্যাপক সাংস্কৃতিক মূল্য রয়েছে। অধিকাংশই ছিল দানকৃত সংগ্রহ, যা দুই শতাব্দী জুড়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার, অবদানকারী ব্যক্তিদের ইতিহাস এবং সাম্রাজ্যের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর স্মৃতি বহন করে।
তদন্তের দায়িত্বে থাকা ব্রিস্টল পুলিশের জ্যেষ্ঠ কনস্টেবল ড্যান বার্গান জানান, এটি শহরের জন্য বড় ধরনের সাংস্কৃতিক ক্ষতি।
তিনি বলেন, ‘চুরি যাওয়া অনেক নিদর্শন অপূরণীয়। এগুলোর প্রতিটি আমাদের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধিত্ব করে।’
পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ, ফরেনসিক পরীক্ষা এবং চুরি হওয়া শিল্পকর্ম বিক্রির যেকোনো প্রচেষ্টা শনাক্তে কাজ করছে। নাগরিকদের কাছে সন্দেহভাজনদের শনাক্ত করতে এবং যেকোনো তথ্য সরবরাহে সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। এদিকে জাদুঘরের সংরক্ষণাগারের নিরাপত্তাও আরও জোরদার করা হয়েছে।