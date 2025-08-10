Advertise here
রবিবার , ১০ আগস্ট ২০২৫ | ২৬শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
ভাইরাল হওয়া সেই বৃদ্ধ দম্পতির পাশে দাঁড়ালেন তারেক রহমান

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ১০, ২০২৫ ৫:৪৩ অপরাহ্ণ
ভাইরাল হওয়া সেই বৃদ্ধ দম্পতির পাশে দাঁড়ালেন তারেক রহমান

রিয়াদ আহাম্মেদ, শেরপুর প্রতিনিধি:
শেরপুরের শ্রীবরদীতে স্ত্রীকে জীবন্ত কবর দেওয়ার চেষ্টা করেছে বলে ভাইরাল হওয়া দম্পতি উপজেলার কাকিলাকুড়া ইউনিয়নের খোশালপুর কানিপাড়া বাজার সংলগ্ন গ্রামের মোঃ খলিলুর রহমান (৮০) এর স্ত্রী অসুস্থ খোশেদা বেগম (৭০) কে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশক্রমে চিকিৎসা বাবদ নগদ অর্থ প্রদান করেন শেরপুর তিন আসনের সাবেক সংসদ সদস্য জনাব মাহমুদুল হক রুবেল। আজ রবিবার (১০ আগষ্ট) দুপুরে মাহমুদুল হক রুবেলের নির্দেশে শ্রীবরদী উপজেলা মহিলা দলকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়।

এসময় মাহমুদুল হক রুবেল ভিডিও কলের মাধ্যমে খলিলুর রহমানের সাথে কথা বলে জানান বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে তাকে চিকিৎসা বাবদ সহযোগিতা করা হয়েছে এবং তা এই পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং এর পরিধি সামনে আরো বাড়বে। তিনি আরো বলেন, খলিলুর রহমানকে কে হতাশ না হতে। আগামীতে তিনি এবং তার দল তাদের পাশে থাকবে বলেও আশ্বস্ত করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন শ্রীবরদী উপজেলা মহিলা দলের সভাপতি উম্মে হাবিবা রিনা ও উপজেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক এখলাছুর রহমান লিটন।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক শিরিন সুলতানা, উপজেলা মহিলা দলের সিনিয়র সহ-সভাপতি চাঁদনী বেগম, কাকিলাকুড়া ইউনিয়ন মহিলা দলের সভাপতি মেসিরন বেগম, সাধারণ সম্পাদক রোজিনা বেগম, মহিলা দলের সদস্য নূরে ইসরাত মাহিন, পারুল বেগম ও জোসনা ইয়াসমিন ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কাকিলাকুড়া ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম রানা, সাধারণ সম্পাদক মোস্তাইন সরকার, যুগ্ন সাধারন সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, সহ সভাপতি তরিকুল ইসলাম, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক সাইমন রাসেলসহ ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড যুবদলের নেতৃবৃন্দ।

