ভাঙ্গায় খেলাফত মজলিস প্রার্থীর তোরণে আগুন

ফরিদপুর: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ফরিদপুর-৪ আসনে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস মনোনীত প্রার্থী মাওলানা মিজানুর রহমান মোল্লার তোরণে অগ্নিসংযোগ করেছে দুবৃর্ত্তরা।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) রাত ৮টার দিকে ভাঙ্গা পৌরসভার সাবেক মেয়র ফয়েজ মিয়ার বাড়ির সামনে মহাসড়কে নির্মিত তোরণে আগুন দিয়ে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা।
অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, কিছুদিন পূর্বে মাওলানা মিজানুর রহমান মোল্লার সমর্থকরা ঢাকা-গোপালগঞ্জ মহাসড়কের ভাঙ্গায় পৌর সভার সামনে এবং ফয়েজ মিয়ার বাড়ির সামনে একটি তোরণ নির্মাণ করে। বুধবার রাতে দুর্বৃত্তরা ওই তোরণে আগুন দেয়। এতে তোরণের আংশিক পুড়ে যায়। পথচারীরা তোরণে আগুন দেখে ভিডিও করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়। ভিডিও দেখার পর খেলাফত মজলিসের সমর্থকরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং নিন্দার ঝড় উঠে।
এ বিষয়ে মাওলানা মিজানুর রহমান মোল্লা বলেন, যারা আমার তোরণে অগ্নিসংযোগ করেছে তারা কাজটি ভালো করেনি। আমি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের বলব, আপনারা তদন্ত করে অপরাধীদের শনাক্ত করে গ্রেফতার করুন। আমার মনে হচ্ছে, আজকে আমার নির্বাচনি তোরণ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কালকে বিএনপির পরদিন স্বতন্ত্র প্রার্থীর তোরণে আগুন দিবে। এঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। চারদিকে রিকশা মার্কার জোয়ার দেখে আমার তোরণে আগুন দিয়েছে। এগুলো করে আমাদের দমিয়ে রাখা যাবে না বলেও জানান তিনি।
ভাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আশরাফ হোসেন বলেন, অগ্নিসংযোগের খবরটি পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছি। তদন্ত করে এ ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।