ভারতীয় দূতাবাসে ঘৃণা প্রদর্শনে একা হেঁটে যাবেন রাশেদ প্রধান

ঢাকা: ভারতীয় আধিপত্যবাদ, আগ্রাসনের প্রতিবাদে এবং দেশের সার্বভৌমত্বের ওপর হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিগত কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন জাগপা সহ-সভাপতি ও দলীয় মুখপাত্র রাশেদ প্রধান। আগামীকাল রোববার (২১ ডিসেম্বর) সকাল ১০টায় ওসমান হাদিকে গুলি করার স্থান রাজধানীর পল্টন বক্স কালভার্ট রোড থেকে গুলশানে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস অভিমুখে তিনি একা পায়ে হেঁটে যাত্রা করবেন।
শনিবার (২০ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় এক ভিডিও বার্তায় রাশেদ প্রধান জানান, এই কর্মসূচি কোনো রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের নয়, বরং এটি তার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। ৫ আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের পর বিভিন্ন সময়ে খুনি হাসিনাকে ফেরত এবং ভারতীয় আগ্রাসনের প্রতিবাদে ভারতীয় দূতাবাসে স্মারকলিপি দিতে গেলেও বারবার পুলিশি বাধার মুখে পড়তে হয়েছে। তাই এবার কোনো জনবল বা মিছিল না নিয়ে তিনি একা, নিরস্ত্র, পায়ে হেঁটে প্রায় ৮ কিলোমিটার যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশে রাশেদ প্রধান বলেন, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকামী জনগণের পক্ষ থেকে ভারতীয় দূতাবাসের সীমানায় কতৃত্ব প্রতিরোধের প্রতীক কালো গোলাপ দিয়ে ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রদর্শন করতে চাই। এই শান্তিপূর্ণ ও ব্যক্তিগত প্রতিবাদে বাধা দিতে হলে আমাকে গ্রেফতার করতে হবে।
ভারতীয় “র” এবং আওয়ামী লীগের উদ্দেশে রাশেদ প্রধান বলেন, আমাকে থামাতে হলে আমার ভাই হাদির মতোই গুলি করতে হবে। বিজয়ের পথে যাত্রা শুরু, জীবন অথবা মৃত্যু।