ভারতীয় হাইকমিশনারকে তলব নির্বাচন বানচালে শেখ হাসিনার উস্কানিমূলক বক্তব্য রাখার সুযোগ প্রদানে উদ্বেগ

ঢাকা: আসন্ন সংসদ নির্বাচন বানচালে দেশে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়ার জন্য দলীয় সমর্থকদের আহ্বান জানিয়ে পলাতক শেখ হাসিনা উস্কানিমূলক বক্তব্য অব্যাহত রাখায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ।
বাংলাদেশের উদ্বেগের বিষয়টি ভারত সরকারকে অবহিত করতে ঢাকায় দায়িত্বপালনরত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা-কে তলব করেছিল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
রোববার (১৪ ডিসেম্বর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, হাইকমিশনারকে ভারতে আশ্রয় নেওয়া শেখ হাসিনার বাংলাদেশ নিয়ে নানা বক্তব্য অব্যাহত রাখতে অনুমতি দেওয়ার জন্য উদ্বেগ জানানোর পাশাপাশি সম্প্রতি বিচার বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত সাজা ভোগ করার জন্য শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামাল-কে দ্রুত প্রত্যর্পণের জন্য ভারতের প্রতি আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেছে বাংলাদেশ।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আরও জানায়, ভারতে অবস্থানরত পলাতক আওয়ামী লীগ সদস্যদের বাংলাদেশবিরোধী কর্মকাণ্ডের প্রতিও ভারতীয় হাইকমিশনারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে আসন্ন নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা, সংগঠিতকরণ এবং সহায়তা করা অন্তর্ভুক্ত। ভারত সরকারকে এই ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসীদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বন্ধ করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের বাংলাদেশে প্রত্যর্পণ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।
বাংলাদেশী রাজনৈতিক নেতা শরীফ ওসমান হাদিকে হত্যার চেষ্টায় জড়িত সন্দেহভাজনদের ভারতে পালানো রোধে এবং যদি তারা ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়, তাহলে তাদের অবিলম্বে গ্রেফতার এবং বাংলাদেশে প্রত্যর্পণ নিশ্চিত করতে ভারতের সহযোগিতা কামনাও করেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
মন্ত্রণালয় জোর দিয়ে বলেছে, প্রতিবেশী হিসেবে ন্যায়বিচার সমুন্নত রাখা এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া রক্ষায় ভারত বাংলাদেশের জনগণের পাশে দাঁড়াবে বলেও আশা করা হচ্ছে।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বক্তব্যের জবাবে ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা বলেন, ভারত বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে এবং এ ক্ষেত্রে তার দেশ সকল সহযোগিতা প্রদানের প্রস্তুতি ব্যক্ত করেছে।