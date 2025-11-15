রবিবার, ১৬ নভেম্বর ২০২৫, ০৪:২৩ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
অস্ট্রেলিয়ার এমপিদের প্রতি তারেক রহমানের কৃতজ্ঞতা ‘শিল্প-সাহিত্যে মাদরাসা শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে আসতে হবে’ Tech meets couture as Tamannaah and Shahid rule the Falguni Shane Peacock runway. বিএনপি নয়, জনগণের আস্থা এখন জামায়াতে ইসলামীতে: তাহের ATP Finals: Jannik Sinner dominates Alex de Minaur, reaches championship match for third consecutive year | Tennis News ভারতের দাদাগিরি আর দেখতে চাই না: মির্জা ফখরুল Rana Daggubati Appears Before SIT In Betting Apps Case, Says Will Spread ‘Right Message’ | Movies News রাজশাহীতে জজের ছেলে হত্যাকাণ্ডে জামায়াত সেক্রেটারির নিন্দা Rajkummar Rao, Patralekhaa Welcome Baby Girl; Dharmendra’s Family Planning To Celebrate His 90th Birthday? | Bollywood News IND vs SA: Didn’t expect the wicket to deteriorate so quickly, says Morne Morkel | Cricket News
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

ভারতের দাদাগিরি আর দেখতে চাই না: মির্জা ফখরুল

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শনিবার, ১৫ নভেম্বর, ২০২৫
  • ৮ সময় দেখুন
ভারতের দাদাগিরি আর দেখতে চাই না: মির্জা ফখরুল


চাঁপাইনবাবগঞ্জ: বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, পাশের দেশ ভারত পানি বন্ধ করে দিবে, সীমান্তে মানুষ হত্যা করবে, যখন তখন চাল, পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ করে দিবে। এই বড় দাদাগিরি আমরা আর দেখতে চাই না। আমরা দেখতে চাই, ভারত আমাদের সঙ্গে সমমর্যাদার ভিত্তিতে সহযোগিতা করবে। অন্যথায় ভারত বাংলাদেশের মানুষকে বন্ধু হিসেবে পাবে না।

শনিবার (১৫ নভেম্বর) বিকেলে চাঁপাইনবাবগঞ্জের নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ মাঠে এক গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ‘বাঁচাও পদ্মা, বাঁচাও দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ’- ‘চলো জি ভাই হাঁরঘে পদ্মা বাঁচাই’ আন্দোলনের অংশ হিসেবে বিএনপি এই সমাবেশের আয়োজন করে।

মওলানা ভাসানীর পর খালেদা জিয়া ভারতের কাছে পানির ন্যায্য হিস্যা দাবি করেছিলেন উল্লেখ করে ফখরুল বলেন, ‘পানির হিস্যার আন্দোলন আরও জোরদার রাখতে হবে। আন্তর্জাতিক মহলকে বুঝাতে হবে, পানির হিস্যা আমাদের ন্যায্য অধিকার, কারও দয়া নয়। আগামী সরকার শক্তিশালী না হলে পদ্মা আরও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যতক্ষণ না পানির ন্যায্য হিস্যা পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ আন্দোলন চলবে।’

বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘দিল্লিতে বসে হাসিনা জ্বালাও-পোড়াও-এর হুকুম দিচ্ছে। হাসিনাকে কী এ দেশে আমরা আর আসতে দেব? তার বিরুদ্ধে হত্যা মামলা হয়েছে আগামী ১৭ নভেম্বর রায় হবে। এই রায়কে ঘিরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চাইছে। আমি আপনাদের প্রতি আহ্বান জানাতে চাই এই ফ্যাসিস্ট শক্তি যেন আগামীতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। দেশের মানুষকে হত্যা করতে না পারে। দেশের সম্পদ নষ্ট করতে না পারে। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে যেন ধ্বংস করতে না পারে। সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।’

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীকে উদ্দেশ্য করে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘একটি রাজনৈতিক দল দেশকে গভীর সংকটে ঠেলে দিচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষ জামায়াতকে ভোট দেবে না, কারণ জামায়াতকে দেশের মানুষ বিশ্বাস করে না। এই নির্বাচন যদি না হয়। দেশের মানুষকে যদি আবার বোকা বানানোর চেষ্টা করা হয়। তাহলে বাংলাদেশ একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হবে।’

বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা হারুনুর রশিদের সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন- বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা সাবেক সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক শাজাহান মিয়া, বেগম জিয়ার উপদেষ্টা মিজানুর রহমান মিনু, কেন্দ্রীয় কমিটির শিল্প ও বাণিজ্যবিষয়ক সহ-সম্পাদক আমিনুল ইসলাম, রাজশাহী জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবু সাঈদ চাঁদসহ রাজশাহী বিভাগের বিএনপির মনোনীত প্রার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
অস্ট্রেলিয়ার এমপিদের প্রতি তারেক রহমানের কৃতজ্ঞতা

অস্ট্রেলিয়ার এমপিদের প্রতি তারেক রহমানের কৃতজ্ঞতা

Tech meets couture as Tamannaah and Shahid rule the Falguni Shane Peacock runway.

Tech meets couture as Tamannaah and Shahid rule the Falguni Shane Peacock runway.

বিএনপি নয়, জনগণের আস্থা এখন জামায়াতে ইসলামীতে: তাহের

বিএনপি নয়, জনগণের আস্থা এখন জামায়াতে ইসলামীতে: তাহের

Rana Daggubati Appears Before SIT In Betting Apps Case, Says Will Spread ‘Right Message’ | Movies News

Rana Daggubati Appears Before SIT In Betting Apps Case, Says Will Spread ‘Right Message’ | Movies News

রাজশাহীতে জজের ছেলে হত্যাকাণ্ডে জামায়াত সেক্রেটারির নিন্দা

রাজশাহীতে জজের ছেলে হত্যাকাণ্ডে জামায়াত সেক্রেটারির নিন্দা

Rajkummar Rao, Patralekhaa Welcome Baby Girl; Dharmendra’s Family Planning To Celebrate His 90th Birthday? | Bollywood News

Rajkummar Rao, Patralekhaa Welcome Baby Girl; Dharmendra’s Family Planning To Celebrate His 90th Birthday? | Bollywood News

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST