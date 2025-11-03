ভারতের রাজস্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১৫

ভারতের রাজস্থানে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত ১৫ জন নিহত হয়েছেন। এছাড়া, আহত হয়েছেন আরও তিনজন।
রোববার (২ নভেম্বর) ভোরের দিকে রাজ্যের ফালৌদি জেলার মতোদা গ্রামের কাছে ভারত মালা মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
রাজ্য পুলিশ বলেছে, রাজস্থানের ভারত মালা মহাসড়কে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রেলারে বাসের ধাক্কায় হতাহতের ওই ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় হতাহত যাত্রীদের সবাই জোধপুরের সুরসাগর এলাকার বাসিন্দা। তারা বিকানার এলাকার কোলায়াত মন্দিরে পূজা শেষে ফেরার পথে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন।
পুলিশ জানায়, যাত্রীবাহী বাসটি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রেলারের পেছনে সজোরে আঘাত করেছে। এতে ঘটনাস্থলেই অধিকাংশ যাত্রী নিহত হয়েছেন।
এ ঘটনায় শোক প্রকাশ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা লেখেন, ‘ফালৌদির মতোদা এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনাটি অত্যন্ত মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক। নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করছি। আহতদের দ্রুত চিকিৎসা নিশ্চিতে জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সৃষ্টিকর্তা নিহতদের আত্মার শান্তি ও আহতদের দ্রুত সুস্থতা দান করুন।’
রাজ্যের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটও এই দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ‘ফালৌদির মতোদা এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় ১৫ জনের প্রাণহানির ঘটনাটি অত্যন্ত মর্মান্তিক। আমি এই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করছি।’
এর আগে, গত মাসে রাজস্থানের জয়সালমেরে একটি স্লিপার বাসে অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ২৬ জন পুড়ে মারা যান।