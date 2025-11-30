ভারতে ২ বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে ১১ জন নিহত, আহত ৬০

সোমবার, ০১ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৫:০৮ পূর্বাহ্ন
  রবিবার, ৩০ নভেম্বর, ২০২৫
ভারতের শিবগঙ্গা জেলার কুম্মানগুড়ির কাছে তামিলনাড়ু সরকারের দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে কমপক্ষে ১১ জন নিহত। এ ছাড়া ৬০ জন আহত হয়েছেন।

রোববার (৩০ নভেম্বর) বিকেলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনাটি তিরুপাত্তুর এলাকায় পিল্লাইয়ারপট্টি থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে ঘটেছে।

তামিলনাড়ু পুলিশের প্রধান বলেছেন, ‘শিবগঙ্গা জেলায় একটি সড়ক দুর্ঘটনায় এক শিশুসহ এগারো জন নিহত হয়েছেন।’

জনসাধারণ এবং অন্য যাত্রীদের উদ্ধার প্রচেষ্টার ফলে দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া গাড়িগুলো থেকে বেশ কয়েকজন আহতকে টেনে বের করা সম্ভব হয়।

বাস দুটির মধ্যে একটি তিরুপুর থেকে কারাইকুডির দিকে যাচ্ছিল, আর অন্যটি কারাইকুডি থেকে ডিন্ডিগুল জেলার দিকে যাচ্ছিল।

দুর্ঘটনাস্থলের ছবিগুলিতে দেখা গেছে, একটি বাসের চালকের দিকটি সম্পূর্ণ ছিঁড়ে গেছে।

ভিডিওগুলিতে দেখা গেছে, মাটিতে সারিবদ্ধভাবে মৃতদেহ পড়ে আছে। একটি বাসের উইন্ডশিল্ড উড়ে যাওয়ায় একজন মহিলাকে বাসের সামনে থেকে লাফিয়ে নামতে দেখা যায়। একজন মহিলা কপাল থেকে রক্ত ঝরতে থাকা অবস্থায় মাটিতে বসেছিলেন।

জরুরি দলগুলো আহতদের দ্রুত নিকটস্থ হাসপাতালগুলোতে নিয়ে গেছে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার কারণ এবং হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ব্যক্তিদের অবস্থার বিষয়ে আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে।

এটি এক সপ্তাহের মধ্যে দক্ষিণ তামিলনাড়ুতে সরকারি ও বেসরকারি বাসের মধ্যে দ্বিতীয় বড় ধরনের মুখোমুখি সংঘর্ষ। গত সপ্তাহে, তেনকাসি জেলায় দুটি বেসরকারি বাসের সংঘর্ষে ছয়জন নিহত হয়েছিলেন; তদন্তকারীরা তখন বাসগুলোর একটির বেপরোয়া চালনাকে সম্ভাব্য কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন।





