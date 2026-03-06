শুক্রবার, ০৬ মার্চ ২০২৬, ০৫:০৬ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
ইরানে স্থল সেনা পাঠানোর চিন্তা ‘সময়ের অপচয়’: ট্রাম্প ভিভো ওয়াই৩১ডি ফোনে গেমিং চলবে টানা ১৩ ঘণ্টা Emma Watson ‘On Cloud Nine’ With Billionaire Gonzalo Hevia Baillères, Seen Kissing Him: Report | Hollywood News সিলেটে চাঁদাবাজির ঘটনায় ছাত্রদল নেতা বহিষ্কার 499 runs and 34 sixes later, India beat England to enter T20 World Cup final | Cricket News স্বাধীনতা পুরস্কার পাচ্ছেন খালেদা জিয়াসহ ২০ ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠান ভাড়া নিয়ে বাকবিতর্ক, অতপর জনতার হাতে গণপিটুনি দলের নাম ভাঙ্গিয়ে অনৈতিক কাজে লিপ্ত ও চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি; এম নাসের রহমান ভূঞাপুরে পণ্যের দাম স্বাভাবিক রাখতে নিয়মিত বাজার মনিটরিং করেন উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা IPYG, Monthly Diary Meet Up: Nine Partnerships Signed Across India and Bangladesh
প্রচ্ছদ
প্রযুক্তি, সর্বশেষ সংবাদ

ভিভো ওয়াই৩১ডি ফোনে গেমিং চলবে টানা ১৩ ঘণ্টা

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ৬ মার্চ, ২০২৬
  • ২১ সময় দেখুন
ভিভো ওয়াই৩১ডি ফোনে গেমিং চলবে টানা ১৩ ঘণ্টা


‎ঢাকা: দেশের স্মার্টফোন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে ভিভোর এ যাবৎকালের সবচেয়ে বড় ব্যাটারি সমৃদ্ধ ফোন ভিভো ওয়াই৩১ডি। দীর্ঘস্থায়ী পারফরম্যান্স, নিরবচ্ছিন্ন মাল্টিটাস্কিং এবং স্মুথ গেমিং অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে এই ডিভাইসটি তৈরি হয়েছে শক্তি, গতি ও নির্ভরযোগ্যতার সমন্বয়ে। যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত, যেমন পাবজি খেলায় তুমুল ফাইট বা র‍্যাংক-পুশ, মুভি স্ট্রিমিং কিংবা জরুরি কলের মাঝে হঠাৎ ফোনের চার্জ শেষ হয়ে যাওয়া স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদের জন্য একটি চিরচেনা বিড়ম্বনা।

‎বৃহস্পতিবার (৫ মার্চ) গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

‎বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, এই সমস্যার সমাধানে ভিভো ওয়াই৩১ডি-তে আছে সবচেয়ে বড় ৭২০০ এমএএইচ ব্লু ভোল্ট ব্যাটারি। ভিভোর উন্নত ব্লু ভোল্ট প্রযুক্তি দীর্ঘক্ষণ ব্যাটারির চার্জ ধরে রাখার সক্ষম। এর পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট আরও উন্নত হবার কারণে বার বার চার্জ ছাড়াই চলে দীর্ঘ সময়। একবার ফুল চার্জে টানা ১৩.২ ঘণ্টা পর্যন্ত গেমিং-এ সাপোর্ট দেয় এই ফোন। এতে আছে রিভার্স চার্জিং সুবিধা। হঠাৎ ফোনে চার্জের প্রয়োজন হলে অন্য ডিভাইস থেকে অথবা এই ফোন দিয়েই গেমিং, হেডসেট বা অন্য ডিভাইস চার্জ দেওয়া যাবে। তাই ব্যাটারি ফুরাবার ভয় আর নেই।

‎ভিভো ভি৩১ডি- তে আছে স্ন্যাপড্রাগন ৬এস জেন ২ প্রসেসর, যা প্রসেসর, গেমিং, ভিডিও স্ট্রিমিং এবং মাল্টিটাস্কিংয়ের মতো দৈনন্দিন কাজে দ্রুত এবং স্থিতিশীল পারফরম্যান্স নিশ্চিত করে। রয়েছে ৬.৭৫ ইঞ্চি ডিসপ্লে এবং ১২০ হার্টজ রিফ্রেশ রেট, যা স্ক্রলিং এবং গেমিংয়ের ভিজ্যুয়াল অভিজ্ঞতাকে আরও মসৃণ করে তোলে। এর গেম বুস্ট মোড সিস্টেমের সর্বোচ্চ ক্ষমতা কাজে লাগায় এবং কুলিং সিস্টেমের সঙ্গে মিলে দীর্ঘক্ষণ নিরবচ্ছিন্ন গেমিং পারফরম্যান্স প্রদান করে।

‎ডিভাইসটিতে রয়েছে ৫০ মাসের স্মুথ এক্সপেরিয়েন্স সার্টিফিকেশন। এর ৬/১২৮ জিবি ভেরিয়েন্টের মূল্য ২৪,৯৯৯ টাকা, ৮/১২৮ জিবি ২৬,৯৯৯ টাকা এবং ৮/২৫৬ জিবি ৩১,৯৯৯ টাকা। বৃহস্পতিবার থেকে ফোনটির বিক্রি শুরু হয়েছে। ফার্স্ট সেল চলাকালীন সময় গ্রাহকরা পাবেন এক বছরের ফ্রি স্ক্রিন রিপ্লেসমেন্ট সুবিধা। এ ছাড়া ফোনটির সঙ্গে থাকছে জিপি ইন্টারনেট বান্ডেল অফার।






Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
ইরানে স্থল সেনা পাঠানোর চিন্তা ‘সময়ের অপচয়’: ট্রাম্প

ইরানে স্থল সেনা পাঠানোর চিন্তা ‘সময়ের অপচয়’: ট্রাম্প

Emma Watson ‘On Cloud Nine’ With Billionaire Gonzalo Hevia Baillères, Seen Kissing Him: Report | Hollywood News

Emma Watson ‘On Cloud Nine’ With Billionaire Gonzalo Hevia Baillères, Seen Kissing Him: Report | Hollywood News

সিলেটে চাঁদাবাজির ঘটনায় ছাত্রদল নেতা বহিষ্কার

সিলেটে চাঁদাবাজির ঘটনায় ছাত্রদল নেতা বহিষ্কার

স্বাধীনতা পুরস্কার পাচ্ছেন খালেদা জিয়াসহ ২০ ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠান

স্বাধীনতা পুরস্কার পাচ্ছেন খালেদা জিয়াসহ ২০ ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠান

ভাড়া নিয়ে বাকবিতর্ক, অতপর জনতার হাতে গণপিটুনি

ভাড়া নিয়ে বাকবিতর্ক, অতপর জনতার হাতে গণপিটুনি

দলের নাম ভাঙ্গিয়ে অনৈতিক কাজে লিপ্ত ও চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি; এম নাসের রহমান

দলের নাম ভাঙ্গিয়ে অনৈতিক কাজে লিপ্ত ও চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি; এম নাসের রহমান

শরীয়তপুরে মানবপাচার চক্রের দৌরাত্ম্য: নুরুজ্জামান–কুদ্দুসের বিরুদ্ধে অন্তত ৩০ পরিবার জিম্মি
শরীয়তপুরে মানবপাচার চক্রের দৌরাত্ম্য: নুরুজ্জামান–কুদ্দুসের বিরুদ্ধে অন্তত ৩০ পরিবার জিম্মি
ভোক্তা অধিদপ্তরের অভিযানে পঁচা মাংস বিক্রির অভিযোগে প্রতিষ্ঠান সিলগালা
১৬ টাকার লেবু ৮০ টাকায় বিক্রির অভিযোগে ৬ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা
১৬ টাকার লেবু ৮০ টাকায় বিক্রির অভিযোগে ৬ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা
ভূঞাপুরে পণ্যের দাম স্বাভাবিক রাখতে নিয়মিত বাজার মনিটরিং করেন উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা
ভূঞাপুরে পণ্যের দাম স্বাভাবিক রাখতে নিয়মিত বাজার মনিটরিং করেন উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা
শ্রীমঙ্গলে ৪৫পিস ইয়াবাসহ কারবারি আটক
শ্রীমঙ্গলে ৪৫পিস ইয়াবাসহ কারবারি আটক
দৌলতপুরে ফসলি জমির মাটি বিক্রি: যুবককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা
দৌলতপুরে ফসলি জমির মাটি বিক্রি: যুবককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা
ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রে দুবাইতে মৌলভীবাজারের আলী নিহত
ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রে দুবাইতে মৌলভীবাজারের আলী নিহত
সাংসদ নাসের রহমানের সাথে ভারতের সহকারী হাইকমিশনারের বৈঠক
সাংসদ নাসের রহমানের সাথে ভারতের সহকারী হাইকমিশনারের বৈঠক
ফুটেছে বুনোফুল ‘ভাট’ মুগ্ধতায় পথচারীরা
ফুটেছে বুনোফুল ‘ভাট’ মুগ্ধতায় পথচারীরা
খেলাকে কেন্দ্র করে যুবক নিহতের তিন আসামি চট্টগ্রামে গ্রেপ্তার
খেলাকে কেন্দ্র করে যুবক নিহতের তিন আসামি চট্টগ্রামে গ্রেপ্তার
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST