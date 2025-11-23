ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর ফুলের তোড়া খালেদা জিয়াকে দিলেন ফখরুল

ঢাকা: সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার জন্য ফুলের তোড়া পাঠিয়েছেন বাংলাদেশে সফররত ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে। রোববার (২৩ নভেম্বর) রাতে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে শেরিং তোবগের সঙ্গে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল সাক্ষাৎ করেন।
সাক্ষাৎ শেষে মির্জা ফখরুলের কাছে খালেদা জিয়ার জন্য শুভেচ্ছা হিসেবে ফুলের তোড়া পাঠান ভুটানের প্রধানমন্ত্রী। পরে ফুলের তোড়াটি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এভারকেয়ার হাসপাতালে বেগম খালেদা জিয়াকে পৌঁছে দেন।
বিএনপির মিডিয়া সেলের অন্যতম সদস্য শায়রুল কবির খান জানান, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে একটি ফুলের তোড়া দিয়েছেন বাংলাদেশে সফররত ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে। দলের মহাসচিব ওই ফুলের তোড়া হাসপাতালে ভর্তি ম্যাডাম খালেদা জিয়াকে পৌঁছে দিয়েছেন।
এর আগে, বেগম খালেদা জিয়া ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য তাকে হাসপাতালে আনা হয়েছে। বর্তমানে তিনি কেবিনে রয়েছেন।
সৌজন্য বৈঠকে বিএনপি ও ভুটানের প্রধানমন্ত্রী দুই দেশের সম্পর্ক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।