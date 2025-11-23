ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বিএনপির বৈঠক

ঢাকা: বাংলাদেশ সফররত ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগের সঙ্গে বৈঠক করেছে বিএনপি। রোববার (২৩ নভেম্বর) রাত ৮টায় রাজধানীর শাহবাগের হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে সৌজন্য বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়।
বৈঠকে বিএনপির পক্ষ থেকে অংশ নেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান এবং সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ।
বৈঠকে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক, বিদ্যুৎ আমদানি, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা এবং চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে।
এছাড়াও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার খোঁজখবর নিয়েছেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী।