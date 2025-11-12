ভুটানের রাজার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে জামায়াত সেক্রেটারি

ঢাকা: ভুটানের চতুর্থ রাজা জিগমে সিংয়ে ওয়াংচুকের ৭০তম জন্মদিন উপলক্ষে মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) সন্ধ্যায় ঢাকাস্থ রেডিসন হোটেলে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ভুটানের রাষ্ট্রদূত দাসো কর্মা হামু দর্জির আমন্ত্রণে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার, কূটনীতিক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা, সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও সিভিল সোসাইটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার এবং দলের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মাহমুদুল হাসান অংশগ্রহণ করেন।
ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুকের উদ্দেশে চতুর্থ রাজা জিগমে সিংয়ে ওয়াংচুকের ৭০তম জন্মদিন উপলক্ষে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমানের পাঠানো শুভেচ্ছা বার্তা রাষ্ট্রদূত দাসো কর্মা হামু দর্জির হাতে হস্তান্তর করেন অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার।
এ সময় ভুটান সরকার ও জনগণের সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নতি কামনা করা হয় এবং বাংলাদেশ–ভুটান দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও জোরদার হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়।