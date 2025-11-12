বুধবার, ১২ নভেম্বর ২০২৫, ০২:২৪ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Dharmendra Health LIVE Updates: Bobby And Sunny Deol Bring Veteran Actor Home, Bollywood Events Cancelled ‘A clear indicator India’s moving on’: Ex-India assistant coach’s bold take on Mohammed Shami’s Test snub | Cricket News Dharmendra And His Family Moments: A Walk Down The Memory Lane জবিতে সংঘর্ষের ঘটনায় ৪ শিক্ষার্থী সাময়িক বহিষ্কার Inked! World No. 1 T20I batter Abhishek Sharma reveals new tattoo that defines his fearless mindset | Cricket News Govinda Health Update: Actor ‘Advised To See Neurologist’ After ‘Heaviness In Head’, Says Manager | Bollywood News BCCI puts condition on Virat Kohli, Rohit Sharma’s ODI future: ‘Have to play domestic cricket’ – Report | Cricket News ভুটানের রাজার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে জামায়াত সেক্রেটারি Govinda’s Wife Sunita Ahuja Prays For Dharmendra’s Recovery, Says ‘Punjabi Haar Nahi Maante’ | Bollywood News Who gets the biggest paycheck if Virat Kohli, Rohit Sharma and Jasprit Bumrah enter IPL auction? Ex-RCB star picks clear winner | Cricket News
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

ভুটানের রাজার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে জামায়াত সেক্রেটারি

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বুধবার, ১২ নভেম্বর, ২০২৫
  • ১১ সময় দেখুন
ভুটানের রাজার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে জামায়াত সেক্রেটারি


ঢাকা: ভুটানের চতুর্থ রাজা জিগমে সিংয়ে ওয়াংচুকের ৭০তম জন্মদিন উপলক্ষে মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) সন্ধ্যায় ঢাকাস্থ রেডিসন হোটেলে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ভুটানের রাষ্ট্রদূত দাসো কর্মা হামু দর্জির আমন্ত্রণে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার, কূটনীতিক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা, সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও সিভিল সোসাইটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার এবং দলের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মাহমুদুল হাসান অংশগ্রহণ করেন।

ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুকের উদ্দেশে চতুর্থ রাজা জিগমে সিংয়ে ওয়াংচুকের ৭০তম জন্মদিন উপলক্ষে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমানের পাঠানো শুভেচ্ছা বার্তা রাষ্ট্রদূত দাসো কর্মা হামু দর্জির হাতে হস্তান্তর করেন অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার।

এ সময় ভুটান সরকার ও জনগণের সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নতি কামনা করা হয় এবং বাংলাদেশ–ভুটান দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও জোরদার হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Dharmendra Health LIVE Updates: Bobby And Sunny Deol Bring Veteran Actor Home, Bollywood Events Cancelled

Dharmendra Health LIVE Updates: Bobby And Sunny Deol Bring Veteran Actor Home, Bollywood Events Cancelled

Dharmendra And His Family Moments: A Walk Down The Memory Lane

Dharmendra And His Family Moments: A Walk Down The Memory Lane

Govinda Health Update: Actor ‘Advised To See Neurologist’ After ‘Heaviness In Head’, Says Manager | Bollywood News

Govinda Health Update: Actor ‘Advised To See Neurologist’ After ‘Heaviness In Head’, Says Manager | Bollywood News

Govinda’s Wife Sunita Ahuja Prays For Dharmendra’s Recovery, Says ‘Punjabi Haar Nahi Maante’ | Bollywood News

Govinda’s Wife Sunita Ahuja Prays For Dharmendra’s Recovery, Says ‘Punjabi Haar Nahi Maante’ | Bollywood News

Dharmendra Discharged From Breach Candy Hospital After 3 Days, To Undergo Treatment At Home | Bollywood News

Dharmendra Discharged From Breach Candy Hospital After 3 Days, To Undergo Treatment At Home | Bollywood News

জর্জিয়ায় তুরস্কের সামরিক বিমান বিধ্বস্ত

জর্জিয়ায় তুরস্কের সামরিক বিমান বিধ্বস্ত

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST