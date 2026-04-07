বুধবার, ০৮ এপ্রিল ২০২৬, ০১:৫০ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
নাগরপুরে সন্ধা ৭টার মধ্যে বন্ধ হবে দোকানপাট ও শপিংমল ভূঞাপুরে অসংগতি ও অনিয়মের দায়ে ১১ ফার্মেসীর মালিককে মোবাইলে কোর্টে জরিমানা ভূঞাপুরে এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র পরিবর্তনে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান বাকৃবির মাওলানা ভাসানী হলে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা প্রদান এপ্রিলের প্রথম ৫ দিনে রেমিট্যান্স প্রবাহে রেকর্ড ৩৫৩.৩ শতাংশ বৃদ্ধি স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য সস্ত্রীক সিঙ্গাপুর গেলেন মির্জা ফখরুল How Mohammed Shami outfoxed Travis Head, Abhishek Sharma with skill and deception | Cricket News কালিয়াকৈরে গরম বাড়ছে ঘনঘন লোডশেডিং দিগুণ বাড়ছে চরম ভোগান্তিতে সাধারণ জনজীবন দেখার কেউ নেই Janhvi Kapoor Reveals She Was ‘Depressed After Dhadak’; Karishma Tanna Announces Pregnancy | Bollywood News সংবাদ সম্মেলনে আসছেন ট্রাম্প
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

ভূঞাপুরে অসংগতি ও অনিয়মের দায়ে ১১ ফার্মেসীর মালিককে মোবাইলে কোর্টে জরিমানা

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ৭ এপ্রিল, ২০২৬
  • ১১৪ সময় দেখুন
খায়রুল খন্দকার টাঙ্গাইল :টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র ছাড়া এন্টিবায়োটিক বিক্রি এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ও অনিবন্ধিত ওষুধ সংরক্ষণের দায়ে ১১ ফার্মেসী মালিককে মোট ৫৩ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) বিকেলে উপজেলার পৌর শহরের বিভিন্ন ফার্মেসীতে এ অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মাহবুব হাসান এবং টাঙ্গাইলের ওষুধ তত্ত্বাবধায়ক তাহমিদ জামিল।
ভূঞাপুর থানার এসআই লাল মিয়াসহ পুলিশের একটি দল এবং উপজেলা প্রশাসন ও ওষুধ প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় উপজেলার পৌর এলাকার কয়েকটি ফার্মেসীতে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া এন্টিবায়োটিক বিক্রি করা হচ্ছে এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ও অনিবন্ধিত ওষুধ সংরক্ষণ করা হয়েছে। এসব অপরাধে ১১ জন ফার্মেসী মালিককে জরিমানা করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মাহবুব হাসান জানান, নিয়মিত তদারকির অংশ হিসেবে উপজেলা প্রশাসন ও ওষুধ প্রশাসন যৌথভাবে এ অভিযান পরিচালনা করেছে। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

এ সময় ফার্মেসী মালিকদের আইন ও বিধিমালা মেনে ব্যবসা পরিচালনার জন্য সতর্ক করা হয়।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST