ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!

খায়রুল খন্দকার, টাঙ্গাইল :টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে ড্রাগ লাইসেন্স না থাকা, মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ সংরক্ষণ ও বিক্রি, অনুমোদনহীন ওষুধ মজুদের অভিযোগে ১১টি ওষুধের দোকানকে মোট ২ লাখ ২০ হাজার টাকা নগদ জরিমানা করে ভ্রাম্যমাণ আদালত।
মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) বিকেলে পৌর শহরের বিভিন্ন ওষুধের দোকানে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. রাজিব হোসেন।
এসময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা ঔষুধ কর্মকর্তা আবু জাফর, থানা এসআই নজরুল হোসেন সঙ্গীয় পুলিশ সদস্যরা।
অভিযান পরিচালনাকালে অনিয়মের সঙ্গে জড়িত ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয় এবং নিয়ম অনুযায়ী ব্যবসা পরিচালনার নির্দেশ দেওয়া হয়। পাশাপাশি লাইসেন্স নবায়ন, মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ অপসারণ এবং ভোক্তার স্বার্থ বিবেচনায় মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও পৌর প্রশাসক মোঃ রাজিব হোসে জানান, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং ভোক্তা অধিকার নিশ্চিত করতে এ ধরনের অভিযান চলমান থাকবে। তিনি আরও বলেন, ভবিষ্যতে কেউ অনিয়মে জড়িত পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।