ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকার ঘোষণা ফখরুলের

ঢাকা: শক্তিশালী ভূমিকম্পে দেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রাণহানি ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ঘটনায় গভীর শোক ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেছেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের এই কঠিন সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে থাকবে বিএনপি।
শুক্রবার (২১ নভেম্বর) বিকেলে এক শোক বিবৃতিতে তিনি এ মন্তব্য করেন। বিবৃতিতে সই করেন দলের সহ-দফতর সম্পাদক মুহম্মদ মুনির হোসেন।
মির্জা ফখরুল বলেন, ‘প্রাকৃতিক দুর্যোগের এক ভয়াবহ রূপ হলো ভূমিকম্প। আজ সকালে সংঘটিত ভয়াবহ কম্পনে কমপক্ষে ছয়জনের প্রাণহানি, দুই শতাধিক মানুষের আহত হওয়া এবং নানা স্থাপনার ক্ষয়ক্ষতিতে আমি গভীরভাবে শোকাহত। এই ভয়াবহ দুর্যোগে মানুষের প্রাণহানি ও জানমালের ক্ষতি অত্যন্ত বেদনাদায়ক।’
তিনি নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে বলেন, এ দুঃসময়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো ধৈর্যের সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারবে—এ প্রার্থনা করি। পাশাপাশি আহতদের দ্রুত সুস্থতার কামনাও করেন তিনি।
বিএনপি মহাসচিব জানান, এই বিপর্যয়ে যেসব মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাদের সর্বোচ্চ সহায়তা দিতে দলের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হবে। তিনি বলেন, ‘মানুষের পাশে দাঁড়ানোই বিএনপির মানবিক দায়িত্ব। দুর্যোগের এই মুহূর্তে দলীয় নেতাকর্মীদেরও ক্ষতিগ্রস্তদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে হবে।’
শোক বিবৃতিতে তিনি নিহতদের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকাহত পরিবারগুলোর প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।